В Новом Южном Уэльсе акула-бык укусила 39-летнего серфера – и это уже четвертое нападение акулы в регионе только за последние двое суток, сообщает Express.

Что известно о нападении акулы в Австралии?

Инцидент произошел во вторник утром в Пойнт-Пломер на Среднем Северном побережье. Акула укусила доску для серфинга мужчины, и, к счастью, именно она взяла на себя основной удар. 39-летнего мужчину доставили в больницу только с незначительными порезами и царапинами на одной ноге, пишет Mirror.

Местные серфингисты рассказали, что во время нападения они заметили в воде нескольких акул, и сразу же поняли, что это акулы-быки.

Чем опасны акулы-быки?

Акулы-быки – это агрессивные акулы, известные своими нападениями на людей. Самцы акул являются территориальными животными, что очень агрессивно настроены ко всем потенциальным соперникам, и иногда они считают ими даже людей. Уровень тестостерона у них выше, чем у любых других позвоночных – и это частично объясняет агрессивность.

Часто акулы-быки охотятся на мелководье, что и приводит к тому, что именно с ними серфингисты встречаются чаще всего, по сравнению с другими видами. Эксперты по акулам предполагают, что именно климатические условия, что сейчас сложились в Новом Южном Уэльсе, и являются причиной активности акул-быков.

После недавних штормов вода у побережья мутная, а температура держится достаточно теплая.

Серфингистов предупреждают, что заниматься серфингом возле устьев рек – а именно там акула напала на мужчину – очень опасно, ведь именно там обычно скапливаются акулы. И если вода кажется грязной, следует дважды подумать перед тем, как заходить в нее.

У нас такое плохое качество воды, что способствует активности акул-быков... Поэтому просто сходите в местный бассейн, потому что на данном этапе мы сообщаем, что пляжи опасны,

– заявил Стив Пирс, исполнительный директор Surf Life Saving NSW.

