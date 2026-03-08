Вулкани, землетруси та потопи: українка розкрила небезпеки популярного місця для переїзду
- Мадейра є вулканічним островом, де трапляються слабкі землетруси та історично потопи, найбільший з яких стався у 2010 році.
- На острові проведено модернізацію дренажних систем, а також встановлено захисні бар'єри для запобігання потопам, при цьому рівень злочинності низький.
Перед переїздом за кордон слід оцінити чимало факторів – рівень заробітків, вартість життя, близькість до України тощо. Але багато людей навіть не думають про можливі природні небезпеки, що можуть підстерігати в різних регіонах Європи.
Багатьом людям життя на віддаленому від континенту острові, а саме на Мадейрі, видається справжнім раєм. Втім, перед тим, як почнете пакувати валізи, слід дізнатися про кілька нюансів життям там, повідомляє viktoriia_madeira.
Що слід знати перед переїздом до Мадейри?
Португальський острів серед океану має надзвичайно безпечний вигляд – і здебільшого так воно і є. Втім, тут все ж є кілька природних небезпек. Деякі з них дещо перебільшені, і боятися їх не варто – а ось інші цілком реальні.
Почала українка з того, що Мадейра – це вулканічний острів. Втім, через це перейматися не варто, адже усі вулкани давно неактивні. Втім, на Мадейрі трапляються землетруси – зазвичай вони досить слабкі, і більшість людей їх навіть не помічають.
А ось справжня історична проблема острова – це повені.
Українка розповіла про небезпеки життя на Мадейрі: дивіться відео
Через гористий рельєф та високі долини після сильних злив вода може перетворюватися на потоки, які сходять вниз до міста. Найбільший потоп з останні десятиліття стався у лютому 2010 року, це була справжня трагедія для острова,
– поділилася українка.
Втім, вона також зауважила, що з того часу на острові провели "величезну роботу над помилками". Річища річок укріпили, а дренажні системи модернізували, а також встановили різноманітні дамби та захисні бар'єри.
Як і у будь-якій спекотній місцевості, на Мадейрі трапляються пожежі – але, за словами блогерки, система реагування на острові організована дуже добре.
Мадейра має власні джерела прісної води, а електроенергію виробляють з сонця, вітру та води, тому острів майже повністю незалежний від материка,
– додала українка.
Рівень злочинності на острові також досить низький, пише Idealista.
