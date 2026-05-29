Греція чи Туреччина: ось куди дешевше їхати на відпочинок цього року

Чимало українців цього року планують поїздку за кордон на море – і якщо раніше вибір найдешевшої країни був цілком очевидний, зараз все вже не так просто. Відпочинок у Туреччині та Греції дуже швидко може зрівнятися за ціною.

Туреччина та Греція вже досить давно борються за звання найбільш доступного відпочинку у Європі – але 2026 року баланс сил починає потрохи змінюватися, пише Euronews.

Цікаво Все через "погану поведінку" туристів: популярний Таїланд посилює візові правила

Де дешевше відпочивати – у Туреччині чи Греції?

Туреччина цього року все ще пропонує одні з найвигідніших турів за системою "все включено". Ось тільки інфляція у країні постійно росте, і через це кілька найпопулярніших курортів вже не такі доступні, як колись. І через це навіть туристи з самої Туреччини останніми роками все частіше обирають для відпочинку не свою країну, а Грецію.

Туризм між Грецією та Туреччиною справді потроївся – але тільки в одному напрямку. Самі ж греки дедалі частіше уникають високих турецьких цін. А ось грецьке консульство тільки у Стамбулі видає по 1300 віз на день, і більшість з них – багаторазові.

Турецькі туристи використовують їх не тільки для того, аби відпочити на грецьких островах, але й для шопінгу – адже і продукти, і одяг та інші товари дешевші за кордоном.

Але чи означає це, що українським туристам дешевше поїхати до Греції, а не до Туреччини? Виявляється, не зовсім. У щорічному звіті Post Office Travel Money дослідники проаналізували основні курорти в Європі за ціною 10 найбільш необхідних речей під час подорожі – напої, закуски, обіди, вечері, сонцезахисний крем тощо.

І курорт Мармарис у Туреччині виявився найдешевшим напрямком загалом – він навіть випередив переможця 2025 року – Сонячний берег у Болгарії. Турецька ліра зараз особливо слабка – і це значить, що мандрівники можуть дозволити собі більше (наразі 1 турецька ліра дорівнює 0,96 гривні).



В Туреччині все ще дешевше, ніж у Греції / Фото Pexels

Втім, кілька грецьких островів також залишаються неймовірно дешевими – особливо Крит, Родос та Кос. А останні дані показують, що на Криті ціни впали аж на 8% порівняно з попереднім роком.

А куди їхати цього року не варто?

Тим часом кілька дуже популярних курортів, зокрема й Тенерифе, потрапили у такий собі "заборонений список" від видання Fodor. Там надмірний туризм руйнує екологію та чинить дуже великий тиск на місцеве населення. Ось хто у списку: