"Ідеальна для життя": українка розкрила плюси несподіваної країни у Європі

Українка, що переїхала за кордон, поділилася перевагами життя в одній досить популярній серед українців країні. Втім, вона переконана, що про неї існує чимало негативних стереотипів, і практично усі вони неправдиві.

Українка розповіла, що чимало людей не можуть адаптуватися до життя в Німеччині – але це не означає, що країна по-справжньому погана. Навпаки, про неї існує чимало міфів, які блогерка прагне розвінчати, повідомляє valentinnee.nn.

Чому саме Німеччина – ідеальна країна для життя?

Перший нюанс, що дуже тішить українку у Німеччині – це безплатна вища освіта та перспективи, що вона відкриває.

Я як студентка можу розраховувати на якісну освіту та можливість отримати гарну посаду, незалежно від того, який ВНЗ я закінчила: крутий Мюнхенський, чи невеликий університет у Гіссені – у будь-якому випадку я отримую гідно оплачувану роботу,

– розповіла дівчина.

Наступний момент, що блогерка досить швидко помітила у Німеччині – це рівність. Тут немає ані улюбленців, ані "пропихування своїх". Окрім того, за словами дівчини, різниця між бідними та багатими в країні не особливо помітна, а корупції майже немає.

Останній фактор, що став для українки вирішальним – це безпека. Для неї дуже важливо, що в Німеччині закони справді працюють, а за їхнє порушення завжди передбачене покарання.

Наприклад, мені подобається їздити за кермом і відчувати себе спокійно. Бо навіть за телефон на дорозі тут дають немаленькі штрафи, і люди мають слідувати правилам,

– додала вона.

Блогерка зауважила, що прикрі випадки трапляються всюди, але більшість громадян Німеччини все ж "змушені бути законослухняними".