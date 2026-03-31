Не Рим і не Мілан: українець назвав найкращі міста Італії для життя

Італія давно залишається однією з найпривабливіших країн для українців, які мріють про життя за кордоном. Сонячний клімат, багата культура, смачна кухня та відносно високий рівень життя щороку приваблюють тисячі людей. Але справжня Італія – це не мегаполіси, а затишні провінційні міста.

Як зазначив українець Вадим Токар, який уже понад 10 років мешкає в Італії, комфортне життя тут зовсім не пов'язане з великими містами. У своєму відео на YouTube він склав власний рейтинг найкращих міст для переїзду

Дивіться також Пара купила занедбаний дім у горах Італії – і не пошкодувала: скільки коштувало житло

Чому не Мілан і не Рим?

За словами блогера, великі мегаполіси часто створюють більше проблем, ніж можливостей:

висока вартість житла,

стрес,

конкуренція та складність із пошуком роботи.

Натомість провінційні міста пропонують кращий баланс – доступнішу оренду, спокійний ритм життя та стабільні вакансії.

Які міста Італії вважаються найкращими для життя?

1. Тренто

Очолює рейтинг завдяки стабільності та високому рівню життя. Тут низьке безробіття, розвинені сфери IT, будівництва та логістики. Місто чисте, безпечне й ідеально підходить для сімей.

2. Больцано

Місто з високими зарплатами та сильною економікою. Життя тут спокійне, майже "як в Австрії". Основні сфери – туризм, готельний бізнес і будівництво.

3. Удіне

Недооцінене місто з доступним житлом і хорошими можливостями для старту. Роботу можна знайти навіть без досконалого знання мови.

4. Болонья

Жваве студентське місто з розвиненою економікою. Є робота в сервісі, офісах і логістиці, але висока конкуренція за житло.



Болонья – це жваве студентське місто

5. Бергамо

Промисловий центр із стабільною роботою на заводах і в логістиці. Житло доступніше, ніж у великих містах.

6. Тревізо

Невелике, але заможне місто з сімейною атмосферою. Робота – у виробництві та малому бізнесі.

7. Верона

Поєднує туристичну привабливість і стабільний ринок праці. Підходить для сімей і пар.



Верона ідеально підходить для сімейного життя

8. Падуя

Місто з активним студентським і науковим життям. Є можливості у медицині, освіті та сервісах.

9. Парма

Спокійне місто з розвиненою харчовою промисловістю. Доступне житло та комфортний темп життя.

10. Модена

Один із центрів автомобільної індустрії з хорошими зарплатами. Менше стресу та більше стабільності, ніж у мегаполісах.

За словами Вадима Токара, найкраще життя в Італії – не в туристичних центрах, а в невеликих містах, де легше знайти житло, менше конкуренції й більше спокою.

Головне – правильно обрати місто. І тоді Італія справді стане країною для комфортного життя,

– підсумував він.

Цікаво! Як пише видання Mirror, для того, аби переїзд та адаптація стали простішими, уряд Італії готовий платити 15 000 євро кожному, хто наважиться на це. Ці кошти призначені для того, аби покрити витрати, пов'язані з ремонтом чи купівлею нерухомості. Але вони також не можуть перевищувати 50% від загальної вартості.

Раніше ми писали про українку, яка працює в Італії нянею та офіціанткою, заробляючи 90 євро на день без чайових. Вона зазначила, що італійці дуже скупі і ніколи не дають чайові офіціантам.