"Це неймовірно": мандрівник розкрив, де продають "найкращий у світі" десерт

Подорож – чудовий спосіб спробувати автентичні страви з різних країн. Деякі туристи ладні вистояти кілометрові черги, аби лиш спробувати відомий місцевих смаколик.

Однією з країн, яка славиться своєю смачною кухнею, є Італія. Американський блогер Jack's Dining стверджує, що там продається "найсмачніший десерт у світі" – і це не тирамісу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Блогер назвав найсмачніший десерт у світі

Флоренція – надзвичайне місто з красивими каналами, яке визнане найкращим у світі для піших прогулянок. Однак Джек наполягає, що кожному бодай раз у житті слід відвідати Флоренцію лиш для того, аби тільки спробувати місцевий десерт афогато.

Його подають у крамниці Vivoli Artisan Ice Cream Shop, яка працює з 1932 року і залишається дуже популярною й до нині.

Довідка. Афогато – десерт з морозива, яке заливають порцією гарячого еспресо. Існують різні види десерту, наприклад з додаванням лікерів, топленого шоколаду, вершками чи заварним кремом.

Vivoli Artisan Ice Cream Shop – сімейний магазин десертів, перед яким збираються величезні черги. Люди вишиковуються вздовж вулиці лиш для того, щоб скуштувати їхній знаменитий десерт.

Блогер також розповів, що нинішній власник закладу буквально народився в магазині. Мандрівник, до слова, запитав у нього, як правильно їсти десерт.

Власник наполіг, що його ніколи можна змішувати. Для повного смакового ефекту потрібно взяти невелику кількість морозива та занурити його в еспресо.

Чорт забирай. Я думав, що це буде добре, але це насправді неймовірно,

– прокоментував блогер після дегустації.

У коментарях багато людей підтвердили, що афогато у Флоренції – справді "божественний".

Зокрема один із користувачів попередив, що у це кафе ніколи не слід заходити, оскільки спробувавши цей десерт "ви проведете решту свого життя, жадаючи його".

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