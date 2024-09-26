Флоренція – одне з найпопулярніших туристичних міст світу. Щороку його відвідують мільйони туристів з різних куточків світу.

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Чому Флоренцію визнали найкращою

Щоб визначити найкраще місто для пішохідних прогулянок, тревел-експерти проаналізували:

  • відстань між найпопулярнішими туристичними локаціями;
  • якість повітря.

Центр Флоренції можна обійти за 2 години. Всі найвідоміші локації розташовані на відстані 800 метрів.

Прохідність Флоренції просочується через її історичний центр, де вузькі провулки ведуть до таких пам'яток, як Собор та Понте Веккйо,
– мовиться у повідомленні.

Зокрема, пішки можна дійти до таких локацій:

  • Галерея Уффіці;
  • Понте Веккйо;
  • Пьяцца делла Синьорія;
  • Пьяцца дель Дуомо;
  • собор Санта-Марія-дель-Фьоре.

Флоренцію визнали найкращою
Флоренція зачаровує з першого погляду / Unsplash

Туристи зауважують, що Флоренція – втілення Ренесансу. Там можна відчути справжню атмосферу величної та старовинної Італії.

Також до рейтингу увійшли:

  • Рига (Латвія)
  • Гамбург (Німеччина)
  • Порту (Португалія)
  • Мадрид (Іспанія)
  • Едінбург (Велика Британія)
  • Таллін (Еістонія)
  • Стокгольм (Швеція)
  • Сідней (Австралія)
  • Бостон (США).

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