Флоренція – одне з найпопулярніших туристичних міст світу. Щороку його відвідують мільйони туристів з різних куточків світу.
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Чому Флоренцію визнали найкращою
Щоб визначити найкраще місто для пішохідних прогулянок, тревел-експерти проаналізували:
- відстань між найпопулярнішими туристичними локаціями;
- якість повітря.
Центр Флоренції можна обійти за 2 години. Всі найвідоміші локації розташовані на відстані 800 метрів.
Прохідність Флоренції просочується через її історичний центр, де вузькі провулки ведуть до таких пам'яток, як Собор та Понте Веккйо,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема, пішки можна дійти до таких локацій:
- Галерея Уффіці;
- Понте Веккйо;
- Пьяцца делла Синьорія;
- Пьяцца дель Дуомо;
- собор Санта-Марія-дель-Фьоре.
Флоренція зачаровує з першого погляду / Unsplash
Туристи зауважують, що Флоренція – втілення Ренесансу. Там можна відчути справжню атмосферу величної та старовинної Італії.
Також до рейтингу увійшли:
- Рига (Латвія)
- Гамбург (Німеччина)
- Порту (Португалія)
- Мадрид (Іспанія)
- Едінбург (Велика Британія)
- Таллін (Еістонія)
- Стокгольм (Швеція)
- Сідней (Австралія)
- Бостон (США).
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