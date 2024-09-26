Флоренція – одне з найпопулярніших туристичних міст світу. Щороку його відвідують мільйони туристів з різних куточків світу.

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Чому Флоренцію визнали найкращою

Щоб визначити найкраще місто для пішохідних прогулянок, тревел-експерти проаналізували:

відстань між найпопулярнішими туристичними локаціями;

якість повітря.

Центр Флоренції можна обійти за 2 години. Всі найвідоміші локації розташовані на відстані 800 метрів.

Прохідність Флоренції просочується через її історичний центр, де вузькі провулки ведуть до таких пам'яток, як Собор та Понте Веккйо,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, пішки можна дійти до таких локацій:

Галерея Уффіці;

Понте Веккйо;

Пьяцца делла Синьорія;

Пьяцца дель Дуомо;

собор Санта-Марія-дель-Фьоре.



Флоренція зачаровує з першого погляду / Unsplash

Туристи зауважують, що Флоренція – втілення Ренесансу. Там можна відчути справжню атмосферу величної та старовинної Італії.

Також до рейтингу увійшли:

Рига (Латвія)

Гамбург (Німеччина)

Порту (Португалія)

Мадрид (Іспанія)

Едінбург (Велика Британія)

Таллін (Еістонія)

Стокгольм (Швеція)

Сідней (Австралія)

Бостон (США).

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