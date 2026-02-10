"Жодного разу не пошкодувала": українка розкрила найкращий регіон Іспанії
- Українка переїхала до Астурії в Іспанії, вважаючи цей маловідомий регіон найкращим для життя через його природну красу та комфортний клімат.
- Ціни в Астурії нижчі, ніж у багатьох південних регіонах Іспанії, зокрема оренда однокімнатної квартири коштує від 540 до 693 євро, а середня зарплата становить 1769 євро після податків.
Українка переїхала до маловідомого регіону Іспанії вже рік тому – і наразі вважає його найкращим в усій країні.
Для життя в Іспанії обрала Астурію – неймовірно мальовничий регіон на півночі Іспанії, про який чимало українців навіть не здогадуються, повідомляє waiild3.
Який регіон Іспанії українка вважає найкращим?
Блогерка поділилася, що за понад рік життя в Астурії жодного разу не пошкодувала про переїзд саме сюди – хоча це далеко не найпопулярніше місце в Іспанії. Але саме цей регіон підійшов їй практично за усіма критеріями.
Це зовсім не та Іспанія, яку зазвичай уявляють. Тут океан, гори, туман, дощі, природа – ніби з фільму,
– поділилася дівчина.
Літо в Астурії не спекотне, а дуже комфортне: температура рідко підіймається вище за 29 градусів. Окрім того, там дуже свіже повітря, а сам регіон дуже чистий – не тільки у великих містах, але й в маленьких селах.
Українка розповіла про життя в Астурії: дивіться відео
Немає сміття. Усе охайно, доглянуто, кольорові будиночки місцевих виглядають як з фільму. І ще тут дуже все зелене: через часті дощі трава й дерева насичено-зеленого кольору,
– розповіла українка.
Особливо їй подобаються місцеві мешканці. За словами дівчини, іспанці загалом дуже відкриті та доброзичливі, а за рік життя в країні ще ніхто не відмовляв їй у допомозі.
Окрім того, регіон – не туристичний, і мандрівників там небагато. Тож він ідеально підходить для тихого та спокійного життя серед природи.
Які ціни в Астурії?
Астурія ще й приємно потішить тим, що ціни там значно нижчі, ніж в багатьох південних регіонах Іспанії, пише Numbeo.
Зокрема, оренда однокімнатної квартири у центрі міста обійдеться в цьому регіоні у 693 євро, а за межами центру – у 540 євро. Натомість середньомісячна зарплата після сплати податків – 1769 євро.
