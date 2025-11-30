Не можна пройти навіть з ручкою: ось де розташований найсуворіший аеропорт у світі

Перевірки безпеки в аеропорту можуть викликати чимало стресу навіть у бувалих туристів, а мандрівників, що літають літаком вперше, вони неабияк дивують. Втім, є аеропорти, де стандарти безпеки надзвичайно високі й суворі.

Чимало аеропортів мають суворий контроль щодо безпеки, і пасажирам потрібно приготуватися до того, що перевірки займають чимало часу. Та у аеропорт у Срінаґарі, що на півночі Індії, краще прибути не за дві, а за три години, адже контроль там може затягнутися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Huffpost.

В якому аеропорту світу найсуворіший контроль безпеки?

Аеропорт Срінаґара здебільшого обслуговує лише внутрішні рейси, але також і деякі сезонні міжнародні рейси. Серйозність перевірок безпеки в аеропорту пояснюється тим, що він розташований у спірному регіоні Кашмір – він є місцем постійного протистояння між Індією та Пакистаном.

Безпека у аеропорту суворо контролюється через критичні міркування, і мандрівникам потрібно пройти кілька рівнів перевірки, що часто починаються ще до входу у термінал. Тож для подорожі рекомендують прибути принаймні за три години до вильоту, аби не пропустити свій рейс.

Перша перевірка безпеки відбувається ще принаймні за 2 кілометри до головної будівлі аеропорту. Туристи мають вийти разом з багажем, і його перевіряють, так само як транспортні засоби. Вже тоді проходить стандартна перевірка в аеропорту, та це ще не все!

Також у Срінаґарі потрібно пройти окрему перевірку електроніки, і вже після цього ще раз ідентифікувати зареєстрований багаж – якщо цього не зробити, валізи не доберуться до літака, пише Travels from India.

Остання перевірка безпеки відбувається перед посадкою на літак.

Мене вже чотири рази обшукували, але ніхто навіть не глянув на мій паспорт,

– поділився репортер, що літав зі Срінаґари.

Він також додав, що під час перевірок безпеки в нього забрали звичайну ручку для письма та гаманець, хоч потім обидва предмети й вдалося повернути.

