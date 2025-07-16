Найпопулярніші визнали найгіршими: з'явився антирейтинг авіакомпаній Європи
- Авіакомпанії Finnair, Ryanair та Vueling потрапили до антирейтингу найгірших авіакомпаній Європи за версією Flightright.
- Натомість найкращими визнані Discover Airlines, Eurowings та Iberia. Вони отримали найвищі оцінки за виплату компенсацій та надійність.
Авіакомпанії постійно змагаються за найвищі місця в рейтингах, проте не всім перевізникам вдається досягти високих оцінок. Деякі опиняються лише в антисписках.
І, цікаво, що туди потрапляють одні з найпопулярніших. Так, сервіс Flightright опублікував новий рейтинг європейських авіакомпаній і назвав найгірші, пише 24 Канал.
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Які авіакомпанії Європи найгірші?
Несподівано для багатьох, Finnair, яка традиційно вважається преміальною авіакомпанією, опинилася в нижній частині нещодавнього рейтингу. Разом з Finnair до списку потрапили бюджетні авіакомпанії Ryanair та Vueling, які також були визнані одними з найгірших.
Якість не завжди залежить від ціни квитка,
– наголосила експерт Flightright Фейза Тюркен.
У загальному заліку Finnair набрала всього 2,48 зірки з 5. Особливо погано компанія проявила себе за пунктуальністю, отримавши лише 1,5 зірки за затримки та скасування рейсів. За компенсаціями у неї теж не все гладко – 3 зірки. Гірше тільки Ryanair і Vueling – обидві компанії отримали лише по 2 зірки в цій категорії.
10 найгірших авіакомпаній Європи:
- Ryanair;
- Vueling;
- Finnair;
- easyJet;
- SAS;
- TAP Air Portugal;
- Lufthansa;
- Norwegian;
- Wizz Air;
- LOT Polish Airlines.
Ryanair потрапив до антирейтингу авіакомпаній Європи / Фото Unsplash
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А які найкращі?
Найкращою в рейтингу стала Discover Airlines – 3,33 зірки. 5 зірок компанія отримала за поведінку при виплаті компенсацій. Гарні показники також в Eurowings (3,32) та Iberia (3,25). Остання до того ж майже не допускає затримок і скасування – 4,5 зірки за надійність.
А ось із клієнтським сервісом справи гірші у всіх. Жодна авіакомпанія не змогла набрати понад три із половиною зірки. Найкращими виявилися British Airways (3,15) і Austrian Airlines (3,07), найгіршими – easyJet і SAS, які набрали трохи понад дві зірки.