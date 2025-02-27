Укр Рус
Закордон Туризм Не лише 7 див світу: ці пейзажі варто відвідати в першу чергу – дух захоплює як ніде
27 лютого, 10:21
2

Не лише 7 див світу: ці пейзажі варто відвідати в першу чергу – дух захоплює як ніде

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Lonely Planet представив список з 8 найкрасивіших пейзажів світу, які варто відвідати.
  • Список включає природні ландшафти, такі як водоспади, каньйони та золоті пляжі з кораловими рифами.

Мандрівники часто стикаються з проблемою вибору свого наступного пункту призначення з безлічі чудових місць. Зважаючи на це, багато хто вирішує насамперед включити культові 7 чудес світу у свої маршрути подорожей.

Втім, на планеті є куди захопливіші локації. Про такі розповідає 24 Канал з посиланням на Lonely Planet, який представив список із 8 найкрасивіших пейзажів у світі, які варто відвідати в першу чергу.

Читайте також Куди поїхати на відпочинок у березні: 5 найкращих напрямків

8 найзахопливіших пейзажів у світі від Lonely Planet

    Провідне туристичне видання опублікувало підібраний список найприголомшливіших ландшафтів світу, висвітлюючи напрямки, які варто включити до списку must-visit кожного мандрівника.

    Земля сповнена дивовижних пам'яток, які приваблюють любителів приголомшливих пейзажів,
    – йдеться у повідомленні.

    Автори матеріалу у своєму рейтингу зазначають, що більшість з цих місць охоплює природні ландшафти, як-от:

    • водоспади, що вирують через тропічні джунглі,
    • зубчасті піки, що підносяться над луками,
    • сповненими квітів, каньйони, утворені стародавніми річками,
    • золоті пляжі з кораловими рифами, сповненими морського життя.


    Салар-де-Уюні у Болівії у рейтингу на 2 місці / Фото Heiko Meyer, laif/Redux

    Список виглядає так:

    1. Національний парк Гранд-Каньйон, США – вражає своїми масштабами;
    2. Салар-де-Уюні, Болівія – перенесе в інший світ;
    3. Водоспад Вікторія, Африка – дає відчуття приголомшливої сили природи;
    4. Національний парк Ватнайекюдль, Ісландія – неймовірні замерзлі пейзажі;
    5. Печера Тхам Конг Ло, Лаос – фентезійний пейзаж;
    6. Національний парк Банф, Канада – найкращі гірські краєвиди;


    Національний парк Банф у Канаді / Фото Unsplash

    1. Великий Бар'єрний Риф, Австралія – найкращий підводний пейзаж;
    2. Єллоустонський національний парк, США – для любителів геологічних див і дикої природи.

    Аеропорт, залізничний вокзал, гамірна міська площа чи морське узбережжя – де б ви не опинилися, з додатком для переказу коштів TransferGo кожен може матеріально підтримати своїх рідних та близьких у будь-якій точці планети. Вам знадобиться лише телефон та інтернет-з'єднання.