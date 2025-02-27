Не лише 7 див світу: ці пейзажі варто відвідати в першу чергу – дух захоплює як ніде
- Lonely Planet представив список з 8 найкрасивіших пейзажів світу, які варто відвідати.
- Список включає природні ландшафти, такі як водоспади, каньйони та золоті пляжі з кораловими рифами.
Мандрівники часто стикаються з проблемою вибору свого наступного пункту призначення з безлічі чудових місць. Зважаючи на це, багато хто вирішує насамперед включити культові 7 чудес світу у свої маршрути подорожей.
Втім, на планеті є куди захопливіші локації. Про такі розповідає 24 Канал з посиланням на Lonely Planet, який представив список із 8 найкрасивіших пейзажів у світі, які варто відвідати в першу чергу.
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8 найзахопливіших пейзажів у світі від Lonely Planet
Провідне туристичне видання опублікувало підібраний список найприголомшливіших ландшафтів світу, висвітлюючи напрямки, які варто включити до списку must-visit кожного мандрівника.
Земля сповнена дивовижних пам'яток, які приваблюють любителів приголомшливих пейзажів,
– йдеться у повідомленні.
Автори матеріалу у своєму рейтингу зазначають, що більшість з цих місць охоплює природні ландшафти, як-от:
- водоспади, що вирують через тропічні джунглі,
- зубчасті піки, що підносяться над луками,
- сповненими квітів, каньйони, утворені стародавніми річками,
- золоті пляжі з кораловими рифами, сповненими морського життя.
Салар-де-Уюні у Болівії у рейтингу на 2 місці / Фото Heiko Meyer, laif/Redux
Список виглядає так:
- Національний парк Гранд-Каньйон, США – вражає своїми масштабами;
- Салар-де-Уюні, Болівія – перенесе в інший світ;
- Водоспад Вікторія, Африка – дає відчуття приголомшливої сили природи;
- Національний парк Ватнайекюдль, Ісландія – неймовірні замерзлі пейзажі;
- Печера Тхам Конг Ло, Лаос – фентезійний пейзаж;
- Національний парк Банф, Канада – найкращі гірські краєвиди;
Національний парк Банф у Канаді / Фото Unsplash
- Великий Бар'єрний Риф, Австралія – найкращий підводний пейзаж;
- Єллоустонський національний парк, США – для любителів геологічних див і дикої природи.
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