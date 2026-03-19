Названо найщасливішу країну у світі: місце України у списку не змінилося
- Фінляндія визнана найщасливішою країною у світі дев'ятий рік поспіль.
- Україна зберегла 111 місце у рейтингу з 147 країн, а Афганістан залишився на останньому місці.
Одна країна у Європі вже вдев'яте поспіль визнана найбільш щасливою у Європі. Натомість Україна зберегла ту ж позицію, що й торік – 111 зі 147 оцінюваних країн.
До першої десятки найщасливіших вже традиційно увійшли скандинавські країни, а ось першість посіла Фінляндія, повідомляє World Happiness Report.
Яка країна визнана найщасливіших?
Ось десять країн, що очолили перелік:
- Фінляндія;
- Ісландія;
- Данія;
- Коста-Рика;
- Швеція;
- Норвегія;
- Нідерланди;
- Ізраїль;
- Люксембург;
- Швейцарія.
Що цікаво, вже торік Коста-Рика разом з Мексикою стали першими латиноамериканськими країнами, що увійшли до перших позицій списку. Тоді Коста-Рика зайняла 6-те місце, а Мексика – десяте. Цьогоріч Мексика поступилася своїм місцем Швейцарії.
Тим часом останню сходинку вже майже традиційно займає Афганістан – він на 147-му місці, пише Forbes.
Також дослідники виявили, що більшість західних розвинених країн зараз загалом менш щасливі, ніж були у період між 2005 та 2010 роками – навіть попри те, що у більшості глобальних регіонів молодь має вищі оцінки життя зараз, ніж тоді. Добробут молоді знизився тільки у Західній Європі, США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.
Цікаво! Окремі дослідження показують, що використання соцмереж має зв'язок із рівнем щастя та добробуту. Наприклад, опитування серед 15-річних учнів показало, що менш щасливими є ті, які використовують їх понад 7 годин на день.
