Туристи радять оминати популярний курорт на Канарських островах: одна річ там зіпсує поїздку

Туристи, що прибувають на один неймовірно відомий іспанський курорт, часто опиняються неготові до одного неприємного факту, про який не попереджають туристичні флаєри. І саме він псує поїздку та призводить до того, що мандрівники не повертаються на острів.

Острів Лансароте входить до складу Канарських островів і протягом тривалого часу був неймовірно популярним. Втім, все більше туристів заявляють, що "втомилися" від курорту, а також попереджають про неприємний нюанс перебування там, пише Mirror.

Що потрібно знати про Лансароте перед поїздкою?

Останнім часом туристи, що прибувають на Канарські острови, все частіше скаржаться на кілька конкретних проблем. І останні тижні обговорення охопили не лише найпопулярніший острів Тенерифе, але й Лансароте.

Туристи діляться у соцмережах відео, де називають напрямок невдалим для відпустки через одну несподівану причину – і саме він відбиває будь-яке бажання повертатися на острів у багатьох людей.

Мовиться про сильний вітер, який не стихає, за словами туристів, майже ніколи.

П’єш напій – а в обличчя летить пісок,

– поділився один мандрівник у тіктоці.

Втім, у коментарях думки розділилися: чимало туристів критикують острів через те, що там нічого робити, інші скаржаться на ріст цін, проблеми в аеропортах та занепад певних районів. Нарікають і на нестабільну погоду. Але вистачає і захоплених відгуків: багато туристів відзначають, що на Лансароте надзвичайно привітні мешканці, острів та пляжі чисті, а пейзажі – неймовірно мальовничі, пише Express.



Вулканічні пейзажі острова приваблюють багатьох туристів / Фото Pexels

Та попри критику, Лансароте все ще залишається неймовірно популярним іспанським курортом, особливо серед європейців. Приваблює він передусім вулканічними ландшафтами, пляжами та справді унікальною атмосферою. Та перед тим як замовляти квитки, слід визначитися, чи не відлякуватиме вас вітряна погода – адже це справді характерна риса острова.

Це робить острів не дуже вдалим для пляжного відпочинку, водночас тут можна спробувати чимало водних видів спорту.

Що ще варто знати туристам?