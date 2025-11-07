"Задумаєтесь, чи варто сюди переїжджати": три найбільші мінуси Австрії від українки
- Основними недоліками життя в Австрії є проблеми з банківською системою, включаючи затримки платежів та блокування карток.
- Додаткові труднощі складають бюрократія з численними довідками та проблема з паркуванням через обмежені місця.
Українка, що живе в Австрії, встигла помітити кілька суттєвих недоліків у країні, до яких звикнути дуже непросто.
Переїзд до іншої країни – це непросте рішення, яке потрібно ухвалювати з урахуванням багатьох нюансів. І українка Анастасія переконана, що багатьох людей кілька недоліків життя в Австрії змусять замислитися, чи варто переїжджати до цієї країни взагалі, повідомляє 24 Канал з посиланням на anastasia.talk.
Які є основні недоліки в Австрії?
Перший великий недолік в Австрії – це банківська система.
Затримка платежів, глюки мобільних застосунків, блокування карток просто так,
– поділилася враженнями українка.
Окрім того, дуже часто доводиться стояти у чергах в банку, а переказу коштів з українського банку на австрійський доводиться чекати 5 – 6 днів.
Українка розповіла про життя в Австрії: дивіться відео
Другий момент, що якого варто бути готовими після переїзду – це бюрократія.
На кожен документ потрібна довідка, щоб зробити довідку, потрібно мати іншу довідку. Але без першої довідки ти не можеш зробити інші, і це замкнуте коло,
– поскаржилася українка.
Третій несподіваний недолік – це парковки. Чимало австрійців мають автівки, а ось знайти місце для їхнього паркування в місті не так вже й просто. Паркінги під житловими комплексами надто маленькі – і там зазвичай вміщаються автівки близько половини мешканців. Решті доводиться шукати місце деінде.
