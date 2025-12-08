"Відмовляються говорити навіть через перекладач": українка розкритикувала популярну країну
- Українка, що живе у Франції, відзначила бюрократію, низькі заробітні плати, високі податки, проблеми з медициною та мовний бар'єр як недоліки життя в цій країні.
- Французи часто віддають перевагу своїм співгромадянам на роботу, а англійську мову знають погано, що ускладнює комунікацію для іноземців.
Українка, що живе у Франції, переконана, що ця країна – далеко не для всіх. Там є кілька недоліків, через які багато людей точно не захочуть там жити.
Українка Катерина, що живе у Франції, розкрила несподівані недоліки життя в цій країні, повідомляє 24 Канал з посиланням на milihula.kateryna.
Які є недоліки життя у Франції?
Бюрократія
Перед переїздом до Франції точно потрібно підготуватися до місцевої бюрократії та того, що усі послуги, пов'язані з документами, дуже повільні.
Але, якщо чесно, за чотири роки я вже звикла,
– поділилася українка.
Зарплата
Заробітна плата у Франції практично однакова в усіх сферах та на усіх посадах, і коливається всього на 300 – 500 євро від мінімалки, 1800 євро.
А більше, ніж 5000 євро на місяць заробляють лише 10% населення. Окрім того, за словами українки, під час прийому на роботу вибір завжди стоятиме на боці француза, а не іноземця.
Податки
У Франції дуже високі податки, що часом досягають 45%. Через це у країні майже неможливо відкрити власний бізнес.
Дуже багато спостерігаю відкриваються у нашому місті бізнесів – ті ж кафе або салони, які дуже швидко закриваються, тому що "не вивозять" по податках. Дуже багато історій і від французів, які жаліються на це. Малий і середній бізнес дуже страждає,
– поділилася дівчина.
Медицина
Знайти лікаря у Франції зовсім непросто – за словами блогерки, це ще можливо зробити у Парижі, а ось у її місті, що розташоване за годину їзди від столиці, ситуація значно гірша. Ще одна проблема – це постійні черги на швидку допомогу, тож доводиться чекати на неї від 5 до 10 годин.
Українка розкрила мінуси Франції: дивіться відео
Мова
Блогерка переконана, що людям, які не знають французької та не планують її вивчати, тут будуть точно не раді. Англійську багато людей тут знають погано і просто можуть відмовити у спілкуванні чи наданні послуг через це.
У мене було таке багато разів на початку війни: відмовлялися говорити навіть через перекладач. Тому хоча б А2, але ви маєте мати. Тоді люди більш привітні та відкриті до спілкування з вами,
– додала українка.
