У Польщі залізничний колапс: деякі рейси скасовано, є затримки до 10 годин

Через негоду на польській залізниці 15 січня виникли серйозні перебої. За останніми даними, від ночі затримано або скасовано 573 пасажирських потяги.

На деяких маршрутах потяги затримуються до 10 годин, повідомляє 24 Канал із посиланням на Polskie Radio.

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У Польщі залізничний колапс

Причиною затримок стало обмерзання контактної мережі. Заблоковані потяги відтранспортовують за допомогою тепловозів, місцями на залізниці діє односторонній рух.

На деяких маршрутах затримка потягів становить до 10 годин. Наприклад, Intercity Kormoran із Кракова до Ольштину затримувався приблизно на 10 годин. Аналогічна затримка відбулася і з потягом Intercity Mazury з Ольштина Лодзь.

Декілька поїздів також були повністю або частково скасовані – пасажирам надали альтернативний транспорт.

Наразі найбільші проблеми залишаються в основному на маршрутах з Варшави в Лодзь, Люблін та Гданськ.

А дані PKP Intercity свідчать, що затримки також виникають і на маршрутах поїздів, які в'їжджають до Польщі з Німеччини.

Де дізнатися про затримки та скасування рейсів у Польщі

У польській залізниці повідомили, що про спізнення, затримки та скасовування рейсів інформують на порталі пасажира.

Для того, щоб розв'язати проблему, залізниця залучає додаткові потяги, чистить контактні мережі й прокладає альтернативні маршрути. Роботи на лініях Варшава-Лодзь та Люблін планують завершити близько полудня.

Тим часом синоптики попередили, що негода триватиме щонайменше до кінця доби. Зокрема найбільша небезпека крижаних опадів є у південних регіонах, насамперед Опольському, Силезькому та Лодзінському, а також на Підкарпатті та Малопольщі.



Попередження про негоду в регіонах Польщі / IMWM

Однак у польській залізниці повідомили, що ситуація з рухом потягів вже трішки покращується.