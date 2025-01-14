Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис голови правління АТ Укрзалізниця Олександра Перцовського. У своїй публікації він перепросив пасажирів за те, що реалізація нової послуги зайняла "трохи часу".
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Що відомо про нову послугу вибору місця
Укрзалізниця повідомила, що пасажири, які купують квитки на швидкісні поїзди "Інтерсіті+", відтепер матимуть можливість обирати місця, розташовані як за напрямком руху, так і проти руху поїзда.
Всі-всі, ми продовжуємо кожного дня робити кроки, великі й малі, щоб ставати кращими! Не спиняючись! Давайте ідеї та пропозиції, що й де дотиснути передовсім,
– підсумував Перцовський.
Ця нова функція має на меті покращити досвід подорожей для громадян, які планують скористатися залізничним сполученням.
Тепер при купівлі квитків на поїзд можна бачити напрямок руху / Фото УЗ
Реакція пасажирів
Громадяни продемонстрували переважно позитивну реакцію на нещодавно запроваджену послугу. Ось декілька коментарів:
- "О супер! То завжди було для мене проблемою, бо дуже погана вестибулярка";
- "Маленька стрілка в застосунку – великий крок для комфорту. Дякую";
- "Я вже вчора їхала, бо обрала так місце. І голова не крутилася. Круто".