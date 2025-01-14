Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис голови правління АТ Укрзалізниця Олександра Перцовського. У своїй публікації він перепросив пасажирів за те, що реалізація нової послуги зайняла "трохи часу".

Читайте також Укрзалізниця тестує нове меню: що пропонують і на яких маршрутах

Що відомо про нову послугу вибору місця

Укрзалізниця повідомила, що пасажири, які купують квитки на швидкісні поїзди "Інтерсіті+", відтепер матимуть можливість обирати місця, розташовані як за напрямком руху, так і проти руху поїзда.

Всі-всі, ми продовжуємо кожного дня робити кроки, великі й малі, щоб ставати кращими! Не спиняючись! Давайте ідеї та пропозиції, що й де дотиснути передовсім,
– підсумував Перцовський.

Ця нова функція має на меті покращити досвід подорожей для громадян, які планують скористатися залізничним сполученням.

Тепер при купівлі квитків на поїзд можна бачити напрямок руху
Тепер при купівлі квитків на поїзд можна бачити напрямок руху / Фото УЗ

Реакція пасажирів

Громадяни продемонстрували переважно позитивну реакцію на нещодавно запроваджену послугу. Ось декілька коментарів:

  • "О супер! То завжди було для мене проблемою, бо дуже погана вестибулярка";
  • "Маленька стрілка в застосунку – великий крок для комфорту. Дякую";
  • "Я вже вчора їхала, бо обрала так місце. І голова не крутилася. Круто".