Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение председателя правления АО Укрзализныця Александра Перцовского. В своей публикации он извинился перед пассажирами за то, что реализация новой услуги заняла "немного времени".

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Что известно о новой услуге выбора места

Укрзализныця сообщила, что пассажиры, которые покупают билеты на скоростные поезда "Интерсити+", отныне будут иметь возможность выбирать места, расположенные как по направлению движения, так и против движения поезда.

Все-все, мы продолжаем каждый день делать шаги, большие и малые, чтобы становиться лучше! Не останавливаясь! Давайте идеи и предложения, что и где дожать прежде всего,
– подытожил Перцовский.

Эта новая функция имеет целью улучшить опыт путешествий для граждан, которые планируют воспользоваться железнодорожным сообщением.

Теперь при покупке билетов на поезд можно видеть направление движения
Теперь при покупке билетов на поезд можно видеть направление движения / Фото УЗ

Реакция пассажиров

Граждане продемонстрировали преимущественно положительную реакцию на недавно введенную услугу. Вот несколько комментариев:

  • "О супер! Это всегда было для меня проблемой, потому что очень плохая вестибулярка";
  • "Маленькая стрелка в приложении – большой шаг для комфорта. Спасибо";
  • "Я уже вчера ехала, потому что выбрала так место. И голова не кружилась. Круто".

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