Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение председателя правления АО Укрзализныця Александра Перцовского. В своей публикации он извинился перед пассажирами за то, что реализация новой услуги заняла "немного времени".

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Что известно о новой услуге выбора места

Укрзализныця сообщила, что пассажиры, которые покупают билеты на скоростные поезда "Интерсити+", отныне будут иметь возможность выбирать места, расположенные как по направлению движения, так и против движения поезда.

Все-все, мы продолжаем каждый день делать шаги, большие и малые, чтобы становиться лучше! Не останавливаясь! Давайте идеи и предложения, что и где дожать прежде всего,

– подытожил Перцовский.

Эта новая функция имеет целью улучшить опыт путешествий для граждан, которые планируют воспользоваться железнодорожным сообщением.



Теперь при покупке билетов на поезд можно видеть направление движения / Фото УЗ

Реакция пассажиров

Граждане продемонстрировали преимущественно положительную реакцию на недавно введенную услугу. Вот несколько комментариев:

"О супер! Это всегда было для меня проблемой, потому что очень плохая вестибулярка";

"Маленькая стрелка в приложении – большой шаг для комфорта. Спасибо";

"Я уже вчера ехала, потому что выбрала так место. И голова не кружилась. Круто".

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