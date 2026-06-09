Німеччина фіксує різке зростання українських біженців-чоловіків: скільки їх тепер

У Німеччині зафіксували помітне зростання кількості українських чоловіків призовного віку серед новоприбулих біженців. За останні 16 місяців близько 60% українців, які прибули до країни, становили саме чоловіки віком, що підпадає під мобілізаційні обмеження в Україні.

Про це повідомляє німецький телеканал n-tv, який проаналізував дані Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF).

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Скільки українських чоловіків перебуває у Німеччині?

За інформацією BAMF, станом на 30 травня 2026 року у Німеччині перебували близько 1,3 мільйона біженців з України. Серед них:

356 тисяч чоловіків віком від 18 до 63 років;

сотні тисяч жінок та дітей, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабної війни.

Лише за останні 16 місяців кількість чоловіків призовного віку серед новоприбулих українців зросла приблизно на 60 тисяч осіб.

Чому чоловіків стало більше?

Експерти пов'язують це з рішенням української влади, яка з серпня 2025 року дозволила виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Після цього німецькі та європейські медіа почали повідомляти про різке збільшення кількості молодих українців, які прибувають до країн ЄС.

За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, кількість українців цієї вікової категорії, які перетинали кордон, зросла в десятки разів упродовж кількох тижнів після послаблення обмежень.



У Німеччині різко зросла кількість українських чоловіків призовного віку / Фото Unsplash

Якою є реакція ЄС?

На цьому тлі в Європейському Союзі тривають дискусії щодо майбутнього механізму тимчасового захисту для українців. Чинна програма діє до березня 2027 року. Однак деякі країни пропонують змінити правила її продовження. Зокрема, обговорюється можливість не поширювати автоматичний тимчасовий захист на новоприбулих українських чоловіків призовного віку.

Мовиться лише про тих, хто звертатиметься за таким статусом у майбутньому. Раніше міністр міграції Швеції Юган Форсселль заявив, що Європа повинна враховувати потреби України у людських ресурсах для оборони від російської агресії. Водночас остаточне рішення щодо можливих змін має запропонувати Європейська комісія, після чого його повинні підтримати держави-члени ЄС.

Що це означає для українців?

Наразі українці, які вже перебувають під тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу, продовжують користуватися всіма передбаченими правами. Водночас дискусія щодо майбутнього статусу новоприбулих чоловіків призовного віку може стати одним із ключових питань міграційної політики ЄС напередодні завершення дії чинної програми захисту у 2027 році.