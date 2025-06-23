Популярну країну накрила перша літня хвиля спеки: місцями було під 40 градусів

Цими вихідними Німеччина пережила значну хвилю спеки, коли температура піднялася до 37 градусів за Цельсієм. Інтенсивне погодне явище збіглося з літнім сонцестоянням, ознаменувавши собою короткий, але екстремальний сплеск тепла по всій країні.

Хоч субота була спекотною, найвищу температуру зафіксували все ж у неділю, 22 червня. Про це пише 24 Канал з посиланням на DPA.

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У Німеччині зафіксували хвилю спеки

У суботу, 21 червня, в день офіційного початку астрономічного літа, температура повітря в західній частині країни підскочила до 33 градусів за Цельсієм. Легкий вітерець уздовж узбережжя дещо рятував жителів і гостей від спеки.

Наступного дня, у неділю, 22 червня, температура повітря була ще вищою: на південному заході ртутний стовпчик піднявся до 37 градусів за Цельсієм. У більшості регіонів температура коливалася від 31 до 35 градусів за Цельсієм.

Абсолютний температурний рекорд, зафіксований DWD, становить 41,2 градуса у липні 2019-го. Того ж року була найвища температура в червні – 39,6 градуса,

– йдеться у повідомленні.

Водночас у неділю ввечері на заході та північному заході Німеччини пройшли зливи та грози, які призвели до короткочасного зниження температури. Згодом негода перемістилася на східні та південно-східні регіони вночі.

Станом на сьогодні температура на більшій частині країни в середньому становить 22 градуси за Цельсієм, що супроводжується мінливою хмарністю.

Нагадаємо, раніше рекордна спека накрила й інші країни.