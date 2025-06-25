Скільки годин працюють люди в Європі: порівняння з Україною
- Жителі Нідерландів працюють найменше годин, тоді як у Східній Європі найбільша кількість робочих годин.
- В Україні та багатьох інших європейських країнах встановлено норму до 40 робочих годин на тиждень, тоді як у Нідерландах, Данії та Франції ця норма менша.
- Деякі країни експериментують зі скороченням робочого тижня, що позитивно впливає на працівників.
Кожна країна має власні законодавчі норми щодо кількості робочих годин. Найменше працюють жителі Нідерландів, тоді як жителі Східної Європи мають найбільшу кількість робочих годин.
У деяких країнах зараз експериментують і намагаються скоротити робочий тиждень. Бо дослідження показали, що це позитивно впливає на працівників. Про це пише 24 Канал.
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Скільки годин працюють люди в Європі
Наприклад, в Україні встановлена норма робочих годин – до 40 годин на тиждень. Тобто це по 8 годин на день, якщо у працівника стандартний графік 5 через 2.
Це означає, що роботодавець не може змушувати працівника працювати більше.
Проте у період воєнного стану для об'єктів критичної інфраструктури норму збільшили до 60 годин на тиждень, але це не обов'язково – рішення залишається за роботодавцем.
40 робочих годин – стандартна норма, яку не варто перевищувати / Pexels
Норма у про 40 робочих годин також діє у Чехії, Греції, Болгарії, Угорщині, Румунії, Німеччини й ще в багатьох країнах Європи, зокрема у Польщі. Хоч від 30 червня Польща впровадить пілотну програму скорочення робочого тижня для деяких компаній.
Також є країни з меншою нормою, при цьому компанії часто ще більше скорочують робочі години для працівників.
Наприклад у Нідерландах стандартний робочий тиждень становить 38 годин, але по факту люди працюють значно менше. За даними досліджень, люди приділяють час роботі у середньому 29,8 годин на тиждень – це найменше у світі.
Тим часом у Данії стандартна тривалість робочого тижня становить 37 годин, у Франції – 35 годин.