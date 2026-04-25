Європа змінює правила гри: дітям у Норвегії хочуть закрити доступ до соцмереж

Уряд Норвегії оголосив про намір запровадити вікові обмеження для користування соціальними мережами. Відповідний законопроєкт планують подати до парламенту до кінця 2026 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду країни.

Як працюватиме обмеження?

Згідно з ініціативою, доступ до соціальних мереж надаватиметься з 1 січня року, коли дитині виповнюється 16 років. Таким чином, користування платформами відкриватиметься для цілих шкільних класів одночасно, і учням буде щонайменше 15 років на момент отримання доступу.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере наголосив, що мета ініціативи – захистити дітей від надмірного впливу цифрового середовища.

Ми хочемо, щоб діти могли бути дітьми. Ігри, дружба та повсякденне життя не повинні поглинатися алгоритмами та екранами,

– заявив він.

У Норвегії дітям до 16 років планують заборонити користуватися соцмережами / Фото Unsplash

Міністерка цифровізації Каріанне Тунг підкреслила, що контроль за дотриманням нових правил має здійснюватися саме технологічними компаніями, а не самими користувачами. Ініціатива узгоджується з європейським законодавством, зокрема з Digital Services Act, а також перегукується з подібними кроками в інших країнах ЄС.

Коли можуть запровадити нові правила?

До літа законопроєкт планують винести на консультації в межах Європейської економічної зони. Після тримісячного обговорення документ подадуть на розгляд парламенту. Очікується, що нові норми набудуть чинності після імплементації європейських правил у норвезьке законодавство. Водночас уряд наполягає, щоб компанії почали дотримуватися вимог одразу після ухвалення закону.

Яким є досвід інших країн?

Норвегія не єдина країна, яка прагне обмежити доступ дітей до соцмереж. Подібні ініціативи вже обговорюються або впроваджуються в низці європейських держав, а також за їх межами. Зокрема, як пише видання ND TV, у Туреччині парламент уже підтримав закон про заборону використання соцмереж для дітей до 15 років.

Після ухвалення закон має бути підписаний президентом, і очікується, що він набуде чинності приблизно через шість місяців після публікації. Ініціатива є частиною ширшої політики посилення контролю за цифровим середовищем і захисту дітей від потенційних онлайн-ризиків.

