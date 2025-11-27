Укр Рус
Закордон Туризм Ryanair запускає ще 10 маршрутів з країни-сусідки України: на які курорти можна буде потрапити
27 листопада, 13:57
2

Ryanair запускає ще 10 маршрутів з країни-сусідки України: на які курорти можна буде потрапити

Марина Блохіна
Основні тези
  • Ryanair оголосила про запуск 10 нових маршрутів з Братислави з 2026 року, включаючи рейси до Аліканте, Афін, Барселони, Варшави, Ламеції, Малаги, Неаполя, Палермо, Пізи та Тирани.
  • Три літаки Ryanair будуть базуватися в аеропорту Братислави з наступного року, що збільшить пасажиропотік на 70% до двох мільйонів на рік.

З 2026 року у розкладі рейсів Ryanair очікується чимало змін. Зокрема, 10 нових маршрутів почнуть курсувати з і до столиці країни, що розташована зовсім поряд з Україною.

Вже з літа 2026 року кількість рейсів з популярної європейської столиці, Братислави, суттєво зросте – Ryanair планує, що до міста курсуватиме 33 рейси, і з них 10 маршрутів – зовсім нові, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ryanair

Які нові рейси запускає Ryanair?

Ірландський лоукостер заявив, що з 2026 року рейсів з сусідньої з Україною країни, Словаччини, побільшає. Зокрема, з головного аеропорту країни відправлятимуться рекордні 33 рейси, включно з 10 новими. 

Ryanair запускає рейси з Братислави до:

  • Аліканте;
  • Афіни;
  • Барселона;
  • Варшава;
  • Ламеція;
  • Малага;
  • Неаполь;
  • Палермо;
  • Піза;
  • Тирана. 

Вже з наступного року в аеропорту Братислави будуть базуватися три літаки Ryanair – і це допоможе збільшити кількість пасажирів на 70% – до двох мільйонів на рік. Нові рейси до Словаччини додають через низькі податки та збори в країні. 

Минуло 20 років відтоді, як Ryanair з’єднує Братиславу зі світом. Завдяки цій авіакомпанії сотні тисяч туристів змогли відкрити для себе Словаччину, а ми, словаки, змогли подорожувати у справах, відвідувати родину або вирушати у подорожі за вигідною ціною,
 – заявив міністр транспорту Словаччини Йозеф Раж. 

Водночас у Ryanair поскаржилися, що у сусідній столиці, Відні, витрати надто високі, а державні податки – "шкідливі", і через це присутність у місцевих аеропортах авіакомпанії зменшується. 

