Вже з літа 2026 року кількість рейсів з популярної європейської столиці, Братислави, суттєво зросте – Ryanair планує, що до міста курсуватиме 33 рейси, і з них 10 маршрутів – зовсім нові, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ryanair.

Цікаво Ryanair суттєво скорочує рейси до популярної європейської країни вже цієї зими

Які нові рейси запускає Ryanair?

Ірландський лоукостер заявив, що з 2026 року рейсів з сусідньої з Україною країни, Словаччини, побільшає. Зокрема, з головного аеропорту країни відправлятимуться рекордні 33 рейси, включно з 10 новими.

Ryanair запускає рейси з Братислави до:

Аліканте;

Афіни;

Барселона;

Варшава;

Ламеція;

Малага;

Неаполь;

Палермо;

Піза;

Тирана.

Вже з наступного року в аеропорту Братислави будуть базуватися три літаки Ryanair – і це допоможе збільшити кількість пасажирів на 70% – до двох мільйонів на рік. Нові рейси до Словаччини додають через низькі податки та збори в країні.

Минуло 20 років відтоді, як Ryanair з’єднує Братиславу зі світом. Завдяки цій авіакомпанії сотні тисяч туристів змогли відкрити для себе Словаччину, а ми, словаки, змогли подорожувати у справах, відвідувати родину або вирушати у подорожі за вигідною ціною,

– заявив міністр транспорту Словаччини Йозеф Раж.

Водночас у Ryanair поскаржилися, що у сусідній столиці, Відні, витрати надто високі, а державні податки – "шкідливі", і через це присутність у місцевих аеропортах авіакомпанії зменшується.

Які ще новини Ryanair варто знати?