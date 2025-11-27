Уже с лета 2026 года количество рейсов из популярной европейской столицы, Братиславы, существенно возрастет – Ryanair планирует, что в город будет курсировать 33 рейса, и из них 10 маршрутов – совсем новые, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ryanair.

Какие новые рейсы запускает Ryanair?

Ирландский лоукостер заявил, что с 2026 года рейсов из соседней с Украиной страны, Словакии, станет больше. В частности, из главного аэропорта страны будут отправляться рекордные 33 рейса, включая 10 новых.

Ryanair запускает рейсы из Братиславы в:

Аликанте;

Афины;

Барселона;

Варшава;

Ламеция;

Малага;

Неаполь;

Палермо;

Пиза;

Тирана.

Уже со следующего года в аэропорту Братиславы будут базироваться три самолета Ryanair – и это поможет увеличить количество пассажиров на 70% – до двух миллионов в год. Новые рейсы в Словакию добавляют из-за низких налогов и сборов в стране.

Прошло 20 лет с тех пор, как Ryanair соединяет Братиславу с миром. Благодаря этой авиакомпании сотни тысяч туристов смогли открыть для себя Словакию, а мы, словаки, смогли путешествовать по делам, посещать семью или отправляться в путешествия по выгодной цене,

– заявил министр транспорта Словакии Йозеф Раж.

В то же время в Ryanair пожаловались, что в соседней столице, Вене, расходы слишком высокие, а государственные налоги – "вредные", и поэтому присутствие в местных аэропортах авиакомпании уменьшается.

