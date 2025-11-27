Ryanair запускает еще 10 маршрутов из страны-соседки Украины: на какие курорты можно будет попасть
- Ryanair объявила о запуске 10 новых маршрутов из Братиславы с 2026 года, включая рейсы в Аликанте, Афины, Барселоны, Варшавы, Ламеции, Малаги, Неаполя, Палермо, Пизы и Тираны.
- Три самолета Ryanair будут базироваться в аэропорту Братиславы со следующего года, что увеличит пассажиропоток на 70% до двух миллионов в год.
С 2026 года в расписании рейсов Ryanair ожидается немало изменений. В частности, 10 новых маршрутов начнут курсировать из и в столицу страны, расположенной совсем рядом с Украиной.
Уже с лета 2026 года количество рейсов из популярной европейской столицы, Братиславы, существенно возрастет – Ryanair планирует, что в город будет курсировать 33 рейса, и из них 10 маршрутов – совсем новые, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ryanair.
Какие новые рейсы запускает Ryanair?
Ирландский лоукостер заявил, что с 2026 года рейсов из соседней с Украиной страны, Словакии, станет больше. В частности, из главного аэропорта страны будут отправляться рекордные 33 рейса, включая 10 новых.
Ryanair запускает рейсы из Братиславы в:
- Аликанте;
- Афины;
- Барселона;
- Варшава;
- Ламеция;
- Малага;
- Неаполь;
- Палермо;
- Пиза;
- Тирана.
Уже со следующего года в аэропорту Братиславы будут базироваться три самолета Ryanair – и это поможет увеличить количество пассажиров на 70% – до двух миллионов в год. Новые рейсы в Словакию добавляют из-за низких налогов и сборов в стране.
Прошло 20 лет с тех пор, как Ryanair соединяет Братиславу с миром. Благодаря этой авиакомпании сотни тысяч туристов смогли открыть для себя Словакию, а мы, словаки, смогли путешествовать по делам, посещать семью или отправляться в путешествия по выгодной цене,
– заявил министр транспорта Словакии Йозеф Раж.
В то же время в Ryanair пожаловались, что в соседней столице, Вене, расходы слишком высокие, а государственные налоги – "вредные", и поэтому присутствие в местных аэропортах авиакомпании уменьшается.
Какие еще новости Ryanair стоит знать?
Между тем лоукостер в 2026 году планирует отменить все рейсы на популярный курорт – Азорских островов. Все – из-за высоких налогов и сборов для аэропортов.
Кроме того, после внедрения новых правила Ryanair может взимать до 3000 гривен штрафа за одно малоизвестное среди путешественников нарушение.