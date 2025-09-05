Краківський аеропорт скасував суворе правило про перевезення рідин: скільки тепер можна везти
- Краківський аеропорт скасував обмеження на рідини в ручній поклажі, дозволяючи перевозити до 2 літрів рідини завдяки новим сканерам.
- Використання комп'ютерних томографів скорочує час проходження контролю безпеки майже на 30% і дозволяє не виймати електроніку та косметику з багажу.
Краківський аеропорт став першим у Польщі, що скасував одне з найсуворіших правил в аеропортах – і відтепер пасажири можуть проносити дещо більше рідин.
Все більше аеропортів у Європі відмовляються від суворих правил та обмежень щодо рідини у 100 мілілітрів. І в Кракові завдяки новим сканерам пасажири через контрольно-пропускний пункт можуть тепер проносити до двох літрів рідини, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.
Як працює правило про рідини в аеропорту Кракова?
Про нові правила аеропорт заявив у своїх соціальних мережах.
Як перший аеропорт у Польщі, ми скасовуємо обмеження на рідини в ручній поклажі! Від сьогодні ви можете перевозити рідини в упаковках об’ємом до 2 літрів, не виймаючи електроніку та косметику,
– написали там.
Всього цього вдалося домогтися завдяки 10 сучасним комп'ютерним томографам, які працюють на воротах безпеки. Ці технології дозволяють створювати 3D-зображення багажу, тож його можна "розпакувати" у цифровий спосіб.
Окрім того, голова правління аеропорту Лукас Струтинський додав, що завдяки новим томографам час, потрібний на проходження контролю безпеки кожною людиною, скоротиться майже на 30%.
Що ще потрібно знати про подорожі літаками?
- Ось ще чудові новини для туристів – лоукостер Ryanair збільшує розміри ручної поклажі до 40x30x20 сантиметрів – тобто на 33% більше за стандартні розміри ЄС.
- Але для того, аби максимально заощадити на подорожі літаком, потрібно знати, в який день тижня бронювати квитки. Виявляється, бронювання в правильний час може зробити квитки майже на чверть дешевшими.