Все більше аеропортів у Європі відмовляються від суворих правил та обмежень щодо рідини у 100 мілілітрів. І в Кракові завдяки новим сканерам пасажири через контрольно-пропускний пункт можуть тепер проносити до двох літрів рідини, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

Як працює правило про рідини в аеропорту Кракова?

Про нові правила аеропорт заявив у своїх соціальних мережах.

Як перший аеропорт у Польщі, ми скасовуємо обмеження на рідини в ручній поклажі! Від сьогодні ви можете перевозити рідини в упаковках об’ємом до 2 літрів, не виймаючи електроніку та косметику,

– написали там.

Всього цього вдалося домогтися завдяки 10 сучасним комп'ютерним томографам, які працюють на воротах безпеки. Ці технології дозволяють створювати 3D-зображення багажу, тож його можна "розпакувати" у цифровий спосіб.

Окрім того, голова правління аеропорту Лукас Струтинський додав, що завдяки новим томографам час, потрібний на проходження контролю безпеки кожною людиною, скоротиться майже на 30%.

