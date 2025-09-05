Все больше аэропортов в Европе отказываются от строгих правил и ограничений по жидкости в 100 миллилитров. И в Кракове благодаря новым сканерам пассажиры через контрольно-пропускной пункт могут теперь проносить до двух литров жидкости, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Как работает правило о жидкости в аэропорту Кракова?

О новых правилах аэропорт заявил в своих социальных сетях.

Как первый аэропорт в Польше, мы отменяем ограничения на жидкости в ручной клади! С сегодняшнего дня вы можете перевозить жидкости в упаковках объемом до 2 литров, не вынимая электронику и косметику,

– написали там.

Всего этого удалось добиться благодаря 10 современным компьютерным томографам, которые работают на воротах безопасности. Эти технологии позволяют создавать 3D-изображения багажа, поэтому его можно "распаковать" в цифровой способ.

Кроме того, председатель правления аэропорта Лукас Струтинский добавил, что благодаря новым томографам время, необходимое на прохождение контроля безопасности каждым человеком, сократится почти на 30%.

Что еще нужно знать о путешествиях самолетами?