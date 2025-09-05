Все больше аэропортов в Европе отказываются от строгих правил и ограничений по жидкости в 100 миллилитров. И в Кракове благодаря новым сканерам пассажиры через контрольно-пропускной пункт могут теперь проносить до двух литров жидкости, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.
Как работает правило о жидкости в аэропорту Кракова?
О новых правилах аэропорт заявил в своих социальных сетях.
Как первый аэропорт в Польше, мы отменяем ограничения на жидкости в ручной клади! С сегодняшнего дня вы можете перевозить жидкости в упаковках объемом до 2 литров, не вынимая электронику и косметику,
– написали там.
Всего этого удалось добиться благодаря 10 современным компьютерным томографам, которые работают на воротах безопасности. Эти технологии позволяют создавать 3D-изображения багажа, поэтому его можно "распаковать" в цифровой способ.
Кроме того, председатель правления аэропорта Лукас Струтинский добавил, что благодаря новым томографам время, необходимое на прохождение контроля безопасности каждым человеком, сократится почти на 30%.
Что еще нужно знать о путешествиях самолетами?
- Вот еще отличные новости для туристов – лоукостер Ryanair увеличивает размеры ручной клади до 40x30x20 сантиметров – то есть на 33% больше стандартных размеров ЕС.
- Но для того, чтобы максимально сэкономить на путешествии самолетом, нужно знать, в какой день недели бронировать билеты. Оказывается, бронирование в правильное время может сделать билеты почти на четверть дешевле.