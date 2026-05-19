Вперше тільки для жінок: у Дубаї відкрили унікальний пляж

У Дубаї нещодавно з'явився новий пляж, потрапити на який деяким людям не вдасться. Він приватний, цілодобовий та доступний тільки для жінок.

У Дубаї нещодавно почав працювати перший у світі приватний пляж для жінок. Персонал там також повністю складається з жінок, а також доступна спеціальна опція нічного плавання, пише Independent.

Як працює перший жіночий пляж в Дубаї?

Пляж Аль-Мамзар, що розташований на північно-східному куті емірату, відкрився ще на початку місяця для місцевих мешканців та туристів. І правила, що діють на ньому, справді суворі: на критий пляж можуть зайти тільки жінки, а також хлопчики віком до 6 років у супроводі матерів.

Весь пляж обладнаний огорожею для захисту конфіденційності, а також "інтелектуальними системами моніторингу безпеки". Окрім того, на ньому заборонено фотографувати. Увесь персонал – це жінки: від охоронниць до рятувальниць. А якісне освітлення має заохотити жінок плавати не лише вдень, а в будь-який час доби.

Пляж – це лише частина ширшого проєкту з реконструкції Аль-Мамзар, аби збільшити кількість відпочинку та інфраструктури Дубая. Муніципалітет міста розраховує, що після завершення будівництва кількість туристів там може сягнути аж 7 мільйонів.

Що потрібно знати туристам перед поїздкою до ОАЕ?

Крім неймовірно технологічних пляжів, Дубай також відомий і суворими правилами для туристів, які краще не порушувати, пише Culture Trip.

Пити алкоголь у громадських місцях. Попри те, що в ОАЕ є і клуби, і бари, що подають алкоголь, будь-де, де він активно не продається, він заборонений. Не можна ані приносити пиво на громадські пляжі, ані пити щось під час прогулянки вулицями.

Фотографування людей. У ОАЕ фотографування без згоди людини є злочином, і за порушення цього правила можна отримати штраф у розмірі 500 000 дирхамів, а також 6 місяців ув'язнення.

Лаятися на вулиці. Лайливі слова на публіці в ОАЕ заборонені, тож краще від них утриматися повністю.

Носіння "нешанобливого одягу". В ОАЕ до одягу ставляться набагато поблажливіше, ніж здається багатьом туристам, та правила все ще існують. Бікіні та шорти дозволені на пляжі, а іноді й в громадських місцях – а ось в мечеть заходити в них вже точно не варто. Також радять одягатися скромніше під час відвідування торгових центрів.

Що ще варто знати про відпочинок в Дубаї?

Війна на Близькому Сході сильно вплинула на те, як виглядає елітний відпочинок у Дубаї – і передусім це видно у ресторанах. Доступ до розкішних інгредієнтів ускладнився, і це змушує багатьох місцевих шефів радикально змінювати меню.

Влада вже запроваджує економічні заходи, аби залучити все більше клієнтів, а кухарям доводиться переходити на місцеві продукти.