Неймовірне видовище: ОАЕ зустріли Новий рік рекордним феєрверком та дронами
- ОАЕ відзначили Новий рік, організувавши найдовше та найбільше феєрверкове шоу і велике шоу дронів в Абу-Дабі.
- Організатори намагалися встановити п'ять нових рекордів Гіннеса, зокрема за тривалістю феєрверка, його масштабом та кількістю дронів.
Об'єднані Арабські Емірати гучно відзначили настання Нового року, влаштувавши одне з наймасштабніших святкувань у регіоні. Епіцентром події став район Аль-Ватба в Абу-Дабі, де організатори поставили за мету побити одразу кілька світових рекордів.
Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Sky News.
Дивіться також Температура як на Сицилії: Ісландія вразила аномальним теплом перед Різдвом
Яке шоу влаштували в ОАЕ?
Святкове шоу включало найдовший і найбільший феєрверк, а також одне з найбільших у світі шоу дронів. За задумом організаторів, подія мала не лише розважальний, а й іміджевий характер – продемонструвати технологічні можливості країни та її прагнення до світового лідерства у проведенні масштабних подій.
Феєрверкове шоу тривало понад годину, протягом якої небо над Абу-Дабі освітлювали тисячі залпів, синхронізованих із музикою та світловими ефектами. Одночасно в повітря піднялися сотні дронів, які формували складні фігури, символи та вітальні написи.
ОАЕ зустріли Новий рік рекордним феєрверком і масштабним шоу дронів: дивіться відео
Що відомо про світовий рекорд?
Як пише The National, під час святкування організатори здійснили спробу встановити п'ять нових рекордів Книги рекордів Гіннеса, зокрема за:
- тривалістю феєрверка,
- його масштабом,
- кількістю задіяних дронів.
Офіційне підтвердження результатів очікується після завершення перевірки представниками Масове святкування зібрало тисячі глядачів і стало одним із найяскравіших новорічних заходів в історії ОАЕ. Країна вже не вперше використовує Новий рік як майданчик для рекордних шоу, зміцнюючи репутацію одного з головних світових центрів грандіозних святкувань і технологічних видовищ.
Що відомо про ще один новорічний рекорд?
- У містечку Губбіо, Італія, щороку встановлюють найвищу ялинку заввишки 750 метрів, створену з 1000 вогнів на схилі гори.
- У Ріо-де-Жанейро, Бразилія, в лагуні Лагоа знаходиться найбільша плавуча ялинка заввишки 82 метри, яка щороку отримує нове оформлення.