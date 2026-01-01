Неймовірне видовище: ОАЕ зустріли Новий рік рекордним феєрверком та дронами

Об'єднані Арабські Емірати гучно відзначили настання Нового року, влаштувавши одне з наймасштабніших святкувань у регіоні. Епіцентром події став район Аль-Ватба в Абу-Дабі, де організатори поставили за мету побити одразу кілька світових рекордів.

Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Температура як на Сицилії: Ісландія вразила аномальним теплом перед Різдвом

Яке шоу влаштували в ОАЕ?

Святкове шоу включало найдовший і найбільший феєрверк, а також одне з найбільших у світі шоу дронів. За задумом організаторів, подія мала не лише розважальний, а й іміджевий характер – продемонструвати технологічні можливості країни та її прагнення до світового лідерства у проведенні масштабних подій.

Феєрверкове шоу тривало понад годину, протягом якої небо над Абу-Дабі освітлювали тисячі залпів, синхронізованих із музикою та світловими ефектами. Одночасно в повітря піднялися сотні дронів, які формували складні фігури, символи та вітальні написи.

ОАЕ зустріли Новий рік рекордним феєрверком і масштабним шоу дронів: дивіться відео

Що відомо про світовий рекорд?

Як пише The National, під час святкування організатори здійснили спробу встановити п'ять нових рекордів Книги рекордів Гіннеса, зокрема за:

тривалістю феєрверка,

його масштабом,

кількістю задіяних дронів.

Офіційне підтвердження результатів очікується після завершення перевірки представниками Масове святкування зібрало тисячі глядачів і стало одним із найяскравіших новорічних заходів в історії ОАЕ. Країна вже не вперше використовує Новий рік як майданчик для рекордних шоу, зміцнюючи репутацію одного з головних світових центрів грандіозних святкувань і технологічних видовищ.

Що відомо про ще один новорічний рекорд?