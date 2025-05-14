Є два способи: як оновити дані в ТЦК за кордоном

Українські чоловіки призовного віку, які проживають за кордоном, теж повинні оновлювати військово-облікові дані. Це можна зробити з країни, в якій ви перебуваєте.

Існує кілька способів, як можна оновити дані, перебуваючи за кордоном. Про це пише 24 Канал.

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Як можна оновити дані за кордоном

Найпростіший спосіб – застосунок Резерв+. Якщо свої дані знайти не вдалося, то можна спробувати звернутися у технічну підтримку.

Проте мати застосунок – не обов'язково, тож є ще один варіант, як можна оновити дані, перебуваючи за кордоном.

Це можна зробити, повідомивши свої актуальні дані на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку.

Цього буде достатньо, і обов'язок буде вважатися виконаним.

Слід також зауважити, що для того, аби отримати паспортні документи за кордоном, чоловіки повинні мати дійсний військово-обліковий документ.

Статус військового обліку працівники центру перевіряють в реєстрі самостійно. Якщо запис в реєстрі відсутній, то його вносять автоматично.