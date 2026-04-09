Частині українців у Польщі потрібно оновити важливий документ: інакше втратять виплати

Чимало українців живуть зараз у Польщі зі статусом PESEL UKR, і у Посольстві України в Польщі нагадали, що частині біженців потрібно оновити деякі персональні дані у державному реєстрі.

Оновити дані потрібно обов'язково до серпня 2026 року, і стосується це передусім людей, чиї дані можуть бути застарілими чи неповними, пише InPoland.

Кому потрібно оновити документи в Польщі?

Якщо ви в'їжджали до Польщі без закордонного паспорта, або ж після реєстрації отримали нові документи, але не повідомляли про це органи місцевого самоврядування, зробити це потрібно якомога швидше.

Також оновити дані потрібно у випадку, якщо нещодавно оформлювалися паспорти для новонароджених дітей, або ж ви помітили будь-які невідповідності у реєстрі.

Якщо не актуалізувати дані, не вдасться підтвердити легальний статус перебування у Польщі, а відтак можуть відмовити й у користуванні державними послугами. Правильність інформації у системі PESEL UKR також безпосередньо впливає і на можливість отримувати фінансову допомогу, медичні, освітні послуги та інші форми підтримки.

Тож перевірити, чи дані актуальні, краще заздалегідь. Якщо ви помітили у них будь-яку неточність чи невідповідність, або ж якихось документів бракує, оновити їх можна у відповідних органах місцевої влади. Якщо ж цього не зробити до серпня, можливі ускладнення з доступом до багатьох адміністративних послуг.

Ось у яких ще випадках слід оновити дані, пише Visit Ukraine:

закордонний паспорт, за яким оформлювали PESEL UKR, вже недійсний;

змінили ім'я, прізвище чи інші особисті дані;

дитина отримала PESEL UKR без паспорта, а оформила його вже пізніше;

ви хочете додати до системи новий документ.

