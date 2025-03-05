Стюардеса попередила, чому не слід аплодувати під час приземлення літака

Багато пасажирів аплодують після приземлення літака на знак подяки пілотам, особливо після турбулентного польоту. Однак цей жест з добрих намірів може не мати бажаного ефекту.

Стюардеса Барбара Бачільєр не рекомендує аплодувати, поки літак повністю не зупинився. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на тікток @Barbiebac.

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Передусім стюардеса зазначила, що пілот все одно не почує оплески через те, що двері кабіни блокують шум.

Крім цього, коли літак лиш приземлився, аплодувати зарано, адже до зупинки все ще можуть виникнути несподівані проблеми. До прикладу, можуть луснути шини, відмовити гальма, або може трапитись аварійна активація реверсу. Такі інциденти можуть призвести до евакуації, тож краще дочекатися, коли літак повністю зупиниться.

Також бортпровідниця зазначила, що деяким членам екіпажу оплески виглядають недоречними, оскільки кожне приземлення є результатом командних зусиль. Барбара зауважила, що бортпровідник, диспетчери повітряного руху та наземний персонал також роблять безпечні подорожі можливими.

Як зазначає видання Express, інші професіонали галузі погоджуються, що оплески можна вважати поганим етикетом, а деякі навіть кажуть, що це може сприйматися як неповага до навичок пілота.

Коли літак приземляється, уникайте оплесків, оскільки це може здатися пілотам грубим, ніби ви підриваєте їхню майстерність,

– сказала Джемма Браун, керівниця комерційного відділу Travel Republic.

Вона зазначила, що їм можна віддячити ввічливим способом наприкінці польоту. Пілот і екіпаж зазвичай чекають біля виходу, даючи можливість висловити їм подяку.