УКР РУС
28 січня 2025, 12:05
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Справжня зірка екранів: це місто найпопулярніше у кінематографі – воно й не дивно

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Париж є найбільш згадуваним містом у кінематографі з понад 33 тисячами згадок, починаючи з 1892 року.
  • Фільми, такі як "Кримінальне чтиво", "Розумник Вілл Гантінг", "Початок" та "Рататуй", сприяли популярності Парижа в кіно.
  • Лондон і Рим посідають друге і третє місця з 30 624 та 16 371 згадками відповідно.

У межах тренду, відомого як set-jetting, туристи дедалі частіше шукають міста і пам'ятки, показані в популярних фільмах і телевізійних шоу. Це явище підкреслює бажання шанувальників побувати у тих знакових місцях, що фігурують в їхніх улюблених стрічках.

Тому аналітики компанії InsureandGo з'ясували, яке місто найчастіше згадується у кіно за всю історію його існування, починаючи з 1892 року. Париж виявився найчастіше згадуваним містом на екранах із загальною кількістю 33 078 згадок.

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Париж згадувався в кінематографі понад 33 тисячі разів

Столиця Франції отримала найбільшу кількість згадок на екранах – в кіно різних жанрів за всю історію його існування з 1892 року. Це місто на першому місці з понад 33 тисячами згадок у фільмах. 

Париж є найбільш цитованим містом в історії кіно і єдиним французьким містом у двадцятці найкращих. "У нас завжди буде Париж" з фільму "Касабланка" 1942 року – одна з найзнаковіших фраз на великому екрані, але це не єдиний фільм, який вшановує місто кохання,
– відзначають експерти.

Такі фільми, як "Кримінальне чтиво" (1994), "Розумник Вілл Гантінг" (1998), "Початок" (2010) та улюблений мультфільм "Рататуй" (2007) – усі посилаються на столицю Франції, роблячи її міцним культурним орієнтиром.


Найчастіше у фільмах згадувалася французька столиця Париж / Фото Pexels

Лондон, Велика Британія, посідає друге місце з 30 624 згадками, а Рим, Італія, замикає трійку лідерів з 16 371 згадкою.

10 найбільш згадуваних у фільмах міст світу

  1. Париж, Франція;
  2. Лондон, Велика Британія;
  3. Рим, Італія;
  4. Чикаго, США;
  5. Бостон, США;
  6. Лос-Анджелес, США;
  7. Берлін, Німеччина;
  8. Токіо, Японія;
  9. Маямі, США;
  10. Сідней, Австралія.

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