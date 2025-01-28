Справжня зірка екранів: це місто найпопулярніше у кінематографі – воно й не дивно
- Париж є найбільш згадуваним містом у кінематографі з понад 33 тисячами згадок, починаючи з 1892 року.
- Фільми, такі як "Кримінальне чтиво", "Розумник Вілл Гантінг", "Початок" та "Рататуй", сприяли популярності Парижа в кіно.
- Лондон і Рим посідають друге і третє місця з 30 624 та 16 371 згадками відповідно.
У межах тренду, відомого як set-jetting, туристи дедалі частіше шукають міста і пам'ятки, показані в популярних фільмах і телевізійних шоу. Це явище підкреслює бажання шанувальників побувати у тих знакових місцях, що фігурують в їхніх улюблених стрічках.
Тому аналітики компанії InsureandGo з'ясували, яке місто найчастіше згадується у кіно за всю історію його існування, починаючи з 1892 року. Париж виявився найчастіше згадуваним містом на екранах із загальною кількістю 33 078 згадок.
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Париж згадувався в кінематографі понад 33 тисячі разів
Столиця Франції отримала найбільшу кількість згадок на екранах – в кіно різних жанрів за всю історію його існування з 1892 року. Це місто на першому місці з понад 33 тисячами згадок у фільмах.
Париж є найбільш цитованим містом в історії кіно і єдиним французьким містом у двадцятці найкращих. "У нас завжди буде Париж" з фільму "Касабланка" 1942 року – одна з найзнаковіших фраз на великому екрані, але це не єдиний фільм, який вшановує місто кохання,
– відзначають експерти.
Такі фільми, як "Кримінальне чтиво" (1994), "Розумник Вілл Гантінг" (1998), "Початок" (2010) та улюблений мультфільм "Рататуй" (2007) – усі посилаються на столицю Франції, роблячи її міцним культурним орієнтиром.
Найчастіше у фільмах згадувалася французька столиця Париж / Фото Pexels
Лондон, Велика Британія, посідає друге місце з 30 624 згадками, а Рим, Італія, замикає трійку лідерів з 16 371 згадкою.
10 найбільш згадуваних у фільмах міст світу
- Париж, Франція;
- Лондон, Велика Британія;
- Рим, Італія;
- Чикаго, США;
- Бостон, США;
- Лос-Анджелес, США;
- Берлін, Німеччина;
- Токіо, Японія;
- Маямі, США;
- Сідней, Австралія.
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