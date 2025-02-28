Більше схоже на кущ: показали найменший парк у світі

У Японії організований найменший у світі парк. Його площа еквівалента двом аркушам паперу формату А3.

Попри його розміри, там навіть є місце для відпочинку. Про це пише 24 Канал із посиланням на Guinness World Records.

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Що відомо про найменший парк у світі

Це місце нещодавно увійшло в Книгу рекордів Гіннеса як найменший у світі парк. Він розміщений у центральній префектурі Японії Шідзуока, у місті Нагаідзумі. Це приблизно за 100 кілометрів на південний захід від столиці Токіо.

Здалеку цей парк можна легко прийняти за бонсай, адже його площа всього 0,24 квадратних метри. Однак він навіть пропонує місце для відпочинку – табурет, який складається з дерев'яного блоку та каменю.



У цьому парку можна навіть посидіти / Скриншот з відео Guinness World Records

Попереднім офіційним найменшим парком у світі був парк Мілл-Ендс у Портленді (США). Японський парк значно менший і був створений ще у 1988 році, однак про нього ніхто не знав, окрім місцевих жителів.

Щоб претендувати на титул Гіннеса, місцеві чиновники залучили сертифікованого геодезиста для вимірювання парку.