Великодні традиції з різних країн світу: цікаві факти, які ви могли не знати

Великдень – одне з найважливіших християнських свят, яке відзначають майже по всьому світу. Якщо мандруєте в цей період, це чудова можливість дізнатися більше про культуру та звичаї інших народів.

Суть Великодня єдина – вшанування воскресіння Ісуса Христа. Однак кожна країна додає у святкування щось своє, тому пасхальні традиції можуть суттєво відрізнятися. Про це пише 24 Канал.

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Великодні традиції в різних частинах світу

Італія

Італійці відзначають Великдень урочистими богослужіннями, після чого родини обов'язково збираються на святковий обід. Головна страва на столі – ягня, яке символізує чистоту та жертву.

Тим часом Римі проходить традиційна хресна хода, яку очолює Папа Римський.

Греція

У ніч перед Великоднем люди йдуть до церкви з лампадками, щоб запалити їх від "Святого вогню". Потім греки запалюють феєрверки та сідають за святковий стіл.

Головна страва свята – особливий великодній хліб, який називається цурекі. Греки також обмінюються червоними яйцями, які символізують кров Христа.

США

В Америці Великдень менш релігійний, і більше асоціюється із сімейними розвагами. Символом свята є Великодній кролик.

Особливо популярною є традиція полювання на яйця (Easter Egg Hunt), коли діти шукають яйця від "кролика" – шоколадні або пластикові з сюрпризами.

У США Великдень більше про розваги та кролика, ніж про релігію та Христа / Pexels

Австралія

Великдень в Австралії – це також час пікніків, фестивалів та ярмарків.

Однак замість великоднього кролика популярним є білбі – місцевий сумчастий ссавець. Його образ використовують для того, щоб підтримати увагу до збереження фауни.

Німеччина

Німці прикрашають дерева або кущі великодніми яйцями, створюючи справжні "великодні дерева" – Ostereierbaum.

У багатьох регіонах також заведено палити великодні багаття, які символізують перемогу світла над темрявою.

Філіппіни

На Філіппінах Великдень має драматичні релігійні обряди, наприклад як театралізовані відтворення останніх днів життя Ісуса.

А в деяких регіонах навіть існують люди, які добровільно переживають страждання Христа.