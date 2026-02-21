Пенсія для мігрантів: чи отримаєте ви виплати в Польщі, якщо працювали за кордоном
- Право на польську пенсію виникає після досягнення пенсійного віку (60 років для жінок, 65 років для чоловіків) і за наявності мінімального страхового стажу (20 років для жінок, 25 років для чоловіків).
- Закордонний стаж зараховується, якщо польського страхового періоду недостатньо, але лише за умови існування міжнародної угоди про соціальне забезпечення між Польщею та відповідною державою.
Українці та інші іноземці, які частину життя працювали за межами Польщі, часто запитують: чи зарахують їм закордонний стаж і чи можуть вони розраховувати на польську пенсію?
На що розраховувати українцям у цій ситуації – розповіло видання EURES.
Що варто знати про пенсію у Польщі?
Польська пенсійна система передбачає, що право на виплати виникає після досягнення пенсійного віку:
- 60 років для жінок,
- 65 років для чоловіків.
Та за наявності мінімального страхового стажу:
- 20 років для жінок,
- 25 років для чоловіків.
Якщо ж людина працювала не лише в Польщі, а й за кордоном, процедура розрахунку стає складнішою. Ключову роль у цьому процесі відіграє Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Саме ця установа враховує періоди страхування, набуті в інших країнах, але лише за умови, що між Польщею та відповідною державою укладено міжнародну угоду про соціальне забезпечення.
Мовиться насамперед про:
- країни Європейського Союзу,
- Європейської економічної зони,
- Швейцарію,
- а також держави, з якими підписані окремі двосторонні домовленості.
Чи отримаєте ви виплати в Польщі, якщо працювали за кордоном / Фото Unsplash
Як нараховується закордонний стаж?
Як зазначає Visit Ukraine, закордонний стаж зараховується тоді, коли польського страхового періоду недостатньо для набуття права на пенсію. Це стосується як найманих працівників, так і осіб, які працювали як самозайняті. Механізм розрахунку виглядає так:
Спочатку ZUS визначає так звану теоретичну пенсію – тобто суму, яку людина отримувала б, якби весь її страховий стаж був здобутий у Польщі.
Після цього обчислюється фактична виплата – пропорційно до кількості років, відпрацьованих саме в Польщі. Наприклад, якщо особа має 10 років стажу в Польщі та 15 років у Німеччині, загальний страховий період становить 25 років.
ZUS розрахує теоретичну пенсію за 25 років, але виплатить лише частину – 10/25 від цієї суми. Відповідно, польська пенсія буде пропорційною частині стажу, набутого в країні.
Таким чином, робота за кордоном не позбавляє права на польську пенсію, але впливає на її розмір. Щоб уникнути непорозумінь, експерти радять завчасно зібрати документи, що підтверджують закордонний стаж, і звернутися до ZUS для попередньої консультації.
Як українці можуть отримати мінімальну пенсію в Польщі?
Раніше ми писали, що для того, щоб претендувати на мінімальну пенсію в Польщі, українці повинні:
мати мінімальний страховий стаж (сплата внесків) – щонайменше 20 років для жінок та 25 років для чоловіків;
досягти пенсійного віку – 60 років для жінок та 65 років для чоловіків;
офіційно пропрацювати в Польщі щонайменше один місяць і сплатити хоча б один пенсійний внесок до ZUS.