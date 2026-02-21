Пенсія для мігрантів: чи отримаєте ви виплати в Польщі, якщо працювали за кордоном

Українці та інші іноземці, які частину життя працювали за межами Польщі, часто запитують: чи зарахують їм закордонний стаж і чи можуть вони розраховувати на польську пенсію?

На що розраховувати українцям у цій ситуації – розповіло видання EURES.

Що варто знати про пенсію у Польщі?

Польська пенсійна система передбачає, що право на виплати виникає після досягнення пенсійного віку:

60 років для жінок,

65 років для чоловіків.

Та за наявності мінімального страхового стажу:

20 років для жінок,

25 років для чоловіків.

Якщо ж людина працювала не лише в Польщі, а й за кордоном, процедура розрахунку стає складнішою. Ключову роль у цьому процесі відіграє Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Саме ця установа враховує періоди страхування, набуті в інших країнах, але лише за умови, що між Польщею та відповідною державою укладено міжнародну угоду про соціальне забезпечення.

Мовиться насамперед про:

країни Європейського Союзу,

Європейської економічної зони,

Швейцарію,

а також держави, з якими підписані окремі двосторонні домовленості.



Чи отримаєте ви виплати в Польщі, якщо працювали за кордоном / Фото Unsplash

Як нараховується закордонний стаж?

Як зазначає Visit Ukraine, закордонний стаж зараховується тоді, коли польського страхового періоду недостатньо для набуття права на пенсію. Це стосується як найманих працівників, так і осіб, які працювали як самозайняті. Механізм розрахунку виглядає так:

Спочатку ZUS визначає так звану теоретичну пенсію – тобто суму, яку людина отримувала б, якби весь її страховий стаж був здобутий у Польщі. Після цього обчислюється фактична виплата – пропорційно до кількості років, відпрацьованих саме в Польщі. Наприклад, якщо особа має 10 років стажу в Польщі та 15 років у Німеччині, загальний страховий період становить 25 років. ZUS розрахує теоретичну пенсію за 25 років, але виплатить лише частину – 10/25 від цієї суми. Відповідно, польська пенсія буде пропорційною частині стажу, набутого в країні.

Таким чином, робота за кордоном не позбавляє права на польську пенсію, але впливає на її розмір. Щоб уникнути непорозумінь, експерти радять завчасно зібрати документи, що підтверджують закордонний стаж, і звернутися до ZUS для попередньої консультації.

Як українці можуть отримати мінімальну пенсію в Польщі?

Раніше ми писали, що для того, щоб претендувати на мінімальну пенсію в Польщі, українці повинні: