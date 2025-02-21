Польща готується до наслідків переговорів по Україні: розробили 2 сценарії щодо біженців
- Польща розробила два сценарії щодо наслідків переговорів по Україні: позитивний, де буде підписано справедливий мир, і негативний, що передбачає нову хвилю біженців до Польщі.
- Станом на грудень 2024 року у Польщі перебувають понад 1,5 мільйона громадян України, з яких майже мільйон мають статус тимчасового захисту.
У Польщі готуються до наслідків переговорів про закінчення війни в Україні. Уряд розробив два сценарії, один з яких позитивний, інший – негативний.
Один зі сценаріїв передбачає нову хвилю біженців з України. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик, повідомляє 24 Канал із посиланням на Polskie Radio.
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Польща підготувала 2 міграційних сценарії
Позитивний сценарій ґрунтується на тому, що буде підписано справедливий мир і частина українців повернуться додому.
Проте у випадку політичного рішення, яке Україні буде важко усвідомити, може статися другий сценарій. І тоді в Польщу приїде нова хвиля мігрантів.
Якби сталося те, що можна назвати поразкою цієї держави, то можемо сподіватися хвилі – звісно, не такої, яка була у 2022 році, але можна сподіватися посилення напливу, головним чином економічного. Через те що буде чисто економічна міграція через обмеження допомоги та пов'язані із цим труднощі,
– сказав Дущик.
Він зауважив, що в сценаріях не йдеться про кількість біженців. За його словами, вони радше є описом реальної ситуації.
Коли вже матимемо доконаний факт, можна буде говорити про кількість,
– додав він.
Дущик також нагадав, що європейський тимчасовий захист українців продовжено до 4 березня 2026 року. До того часу змін в цьому питанні не передбачено.
Довідка. За даними МВС, станом на грудень 2024 року у Польщі перебувають понад 1,5 мільйона громадян України. Майже мільйон з них мають статус тимчасового захисту.