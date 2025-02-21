Польша готовится к последствиям переговоров по Украине: разработали 2 сценария по беженцам

В Польше готовятся к последствиям переговоров об окончании войны в Украине. Правительство разработало два сценария, один из которых позитивный, другой –негативный.

Один из сценариев предусматривает новую волну беженцев из Украины. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Мацей Дущик, сообщает 24 Канал со ссылкой на Polskie Radio.

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Польша подготовила 2 миграционных сценария

Положительный сценарий основывается на том, что будет подписан справедливый мир и часть украинцев вернутся домой.

Однако в случае политического решения, которое Украине будет трудно осознать, может произойти второй сценарий. И тогда в Польшу приедет новая волна мигрантов.

Если бы произошло то, что можно назвать поражением этого государства, то можем надеяться волны – конечно, не такой, которая была в 2022 году, но можно надеяться усиления наплыва, главным образом экономического. Так что будет чисто экономическая миграция из-за ограничения помощи и связанные с этим трудности,

– сказал Дущик.

Он отметил, что в сценариях не идет речь о количестве беженцев. По его словам, они скорее являются описанием реальной ситуации.

Когда уже будем иметь свершившийся факт, можно будет говорить о количестве,

– добавил он.

Дущик также напомнил, что европейская временная защита украинцев продлена до 4 марта 2026 года. К тому времени изменений в этом вопросе не предусмотрено.

Справка. По данным МВД, по состоянию на декабрь 2024 года в Польше находятся более 1,5 миллиона граждан Украины. Почти миллион из них имеют статус временной защиты.