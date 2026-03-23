Більшість людей цим незадоволені: чи переходять на літній час у Європі

Закордон Новини про життя за кордоном
23 березня, 15:39
Марина Блохіна
Основні тези
  • В останню неділю березня Україна та більшість країн Європи переходять на літній час, попри те, що 84% громадян ЄС виступають проти цього.
  • Європейська Комісія намагалася скасувати переведення годинника, але країни не змогли дійти згоди, і питання залишається невирішеним.

В останню неділю березня Україна традиційно переходить на літній час. І попри дискусії про скасування цієї процедури, разом з Україною годинники переводять і у більшості країн Європи.

Вже цієї неділі більшість європейців "втратять" одну годину, адже переведуть годинники вперед. І ще опитування 2018 року показало, що 84% громадян ЄС проти цього явища, пише Euronews.

Цікаво Грошей стане менше: Ірландія перегляне допомогу українським біженцям

В яких країнах Європи переходять на літній час?

Наразі системи переходу на "літній" та "зимовий" час у світі дотримується лише 60 держав – зокрема, це країни Європи, Канада, Ізраїль та більшість штатів США. Втім, є лише одна країна у Європі, що не переводить годинник – і це Ісландія, пише UniverPL

Натомість жителі цієї країни протягом всього року користуються всесвітнім координованим часом (UTC+0). Більшість країн Африки та Азії також не переводять годинники – і відмова пов'язана з сумнівною економією ресурсів, а також потенційним негативним впливом на здоров'я населення. 

   

Чому у Європі досі сезонно переводять годинники?

Наукові дослідження показують, що зміна годинника може порушити адаптацію організму до сонячного світла, а також призводить до недосипання та навіть впливає на низку захворювань – і, окрім того, виявляється, суперечить початковій меті практики – економії енергії, пояснює Адріана Геуль Санс. 

Заступниця директора Ініціативи використання часу пояснює, що завдяки інтернету та розвитку технологій споживання електроенергії змінилося, і зараз вже зовсім не допомагає заощаджувати енергію. 

Ще 2018 року Європейська Комісія спробувала припинити переведення годинника раз на пів року за допомогою директиви. І попри те, що Європарламент схвалив її переважною кількістю голосів, країни так і не змогли дійти згоди та досі блокують пропозицію. 

А урядам не рекомендується діяти у цих питаннях самостійно, адже ЄС хоче, аби будь-які переходи були одночасними, аби захистити функціонування єдиного ринку. Втім, навіть ухвалення рішення про припинення переведення годинників не означає кінець проблеми: досі не домовлено, чи має залишитися зимовий, чи літній час. 

Що ще потрібно знати українцям у Європі?

  • ЄС вже розглядає можливість ще одного продовження Директиви про тимчасовий захист для українців, що ухвалили 2022 року. Втім, Чехія планує переглянути правила, аби не давати захист працездатним чоловікам та громадянам з "безпечних" регіонів України. 

  • Тим часом українці у Польщі мають отримати карту CUKR – про те, як це зробити і що зміниться для біженців після цього, ми вже розповідали раніше