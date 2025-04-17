Британія заборонила ввезення деяких продуктів з ЄС: люди бідкаються, що не зможуть возити сир

Перед Великоднем британський уряд заборонив ввезення продуктів тваринного походження з ЄС. Таке рішення викликало неабияке обурення серед місцевих.

Люди, які прямують до Європи на свята, розлючені раптовим повідомленням уряду. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Які продукти заборонили ввозити в Британію з ЄС

Люди часто везуть у Британію з ЄС сири та м'ясні продукти. Проте тепер цього робити не можна. Ба більше, звичайнісінькі канапки в дорогу також опинилися під забороною.

Уряд заборонив ввезення м'ясних та молочних продуктів на територію країни.

Загалом під забороною такі продукти:

Яловичина;

Свинина;

Баранина;

Оленина;

Козятина;

Сир;

Вершкове масло;

Йогурт.

Уряд стверджує, що нові заходи покликані "захистити фермерів від поширення ящуру" – вірусної хвороби, яка поширюється серед худоби та свиней.

Проте наразі у Великій Британії не зафіксовано жодного випадку. Тож у соціальних мережах це рішення сприйняли зневажливо:

"Більше не можна везти сир із Франції?"

"Ми не можемо возити сир з Франції???"

"Наразі я не маю планів подорожувати до ЄС, але це мене все одно засмучує".

"Скуштуйте (або радше не куштуйте) всю цю свободу".

Тим часом уряд попереджає – якщо задекларувати заборонені продукти на митниці, то прикордонники їх конфіскують та утилізують.

А ось недекларування або приховування може призвести до судового переслідування.

Українцям це знайомо, оскільки в ЄС діють такі ж правила – нам не можна перевозити м'ясо та молочку в Польщу та інші країни Євросоюзу.