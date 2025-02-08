Чи може виїхати за кордон чоловік, якщо в жінки 3 група інвалідності

Ще на початку повномасштабного вторгнення чоловік міг без проблем виїхати за кордон разом із дружиною, в якої є 3 група інвалідності. Якщо раніше наявність цієї групи у половинки вже була підставою для її супроводу, то наразі – ні.

Супровід за кордон дружини з III групою інвалідності більше не вважається правомірним, однак є винятки. Про це пише 24 Канал.

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У яких випадках чоловік може супроводжувати дружину з III групою інвалідності

Під час дії воєнного стану в Україні чоловіки у віці від 18 до 60 років підлягають мобілізації та мають обмеження на виїзд за кордон. Однак існують винятки для певних категорій осіб, зокрема для тих, хто супроводжує або доглядає за людьми з інвалідністю.

Згідно з правилами, які діють від травня 2024 року, чоловіки можуть супроводжувати за кордон дружину з інвалідністю I або II групи. Для цього необхідно надати відповідні документи, які підтверджують інвалідність дружини та родинні зв'язки.

А ось якщо у дружини III група інвалідності, то можливість виїзду за кордон залежить від конкретних обставин. В такому випадку право на відстрочку мають лише ті чоловіки, інвалідність дружини яких встановлена внаслідок хвороби, яка потребує постійного догляду. Зокрема: