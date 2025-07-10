Для того, щоб поїхати з дитиною за кордон, потрібно враховувати правила, які регулюються Законом України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України". Хоч на час воєнного стану влада спростила деякі вимоги.

До 16 років дитина може виїжджати за кордон лише з батьками чи близькими родичами. В іншому випадку обов‘язково потрібна задокументована згода батьків. Про це пише 24 Канал.

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Як оформити доручення на виїзд дитини за кордон

Якщо дитина виїжджає за кордон з одним із батьків, то згода іншого наразі не потрібна. Так само вона не потрібна у випадку, якщо дитина їде з близькими родичами: повнолітнім братом чи сестрою, бабусею чи дідусем, опікуном, мачухою або вітчимом.

У такому випадку достатньо свідоцтва про народження дитини та документ, який підтверджує родинні зв‘язки.

Усі інші люди повинні мати довіреність. Його можна оформити у державного або приватного нотаріуса.

Для оформлення довіреності потрібно взяти із собою такі документи.

Паспорти батьків (або одного);

Ідентифікаційні коди батьків (ІПН);

Свідоцтво про народження дитини;

Закордонний паспорт дитини (якщо є).

У згоді обов’язково зазначають: країну призначення, період перебування дитини за кордоном та дані людини, яка буде її супроводжувати.

Також під час воєнного стану батьки можуть не йти до нотаріуса, а оформити письмову заяву, завіривши її в органі опіки та піклування. Там це безплатно, тоді як послуги нотаріуса можуть коштувати від кількох сотень до півтори тисячі гривень.