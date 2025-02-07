Не лише військовозобов'язані: хто не може виїхати за кордон з України

Під час дії воєнного стану чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Окрім винятків, передбачених законом.

Однак не лише військовозобов'язаних можуть не випустити з країни. Про це пише 24 Канал.

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Кому ще заборонений перетин кордону

Згідно зі статтею 6 Закону "Про порядок виїзду з України й в'їзду в Україну громадян України", у перетині кордону можуть відмовити тим українцям, які:

перебувають під адміністративним наглядом Національної поліції;

обізнані з відомостями, які є державною таємницею;

є керівниками юридичних осіб або постійних представництв нерезидента, що не виконують податкові зобов'язання та мають податковий борг, який перевищує 1 мільйон гривень;

мають адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого частиною 7 статті 184 Кодексу України. В такому випадку тимчасово обмежується право на виїзд з України з дитиною строком на 1 рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків;

ухиляються від виконання зобов'язань, покладених на них судовим рішенням або рішенням інших органів. До прикладу, мають неоплачені штрафи чи заборгованість у сплаті аліментів за 4 місяці.

Ці правила стосуються як чоловіків, так і жінок.

Також без поважних причин з країни не можуть виїжджати жінки, які служать за контрактом та держслужбовиці.