Укр Рус
Закордон Перетин кордону Не лише військовозобов'язані: хто не може виїхати за кордон з України
7 лютого, 21:08
2

Не лише військовозобов'язані: хто не може виїхати за кордон з України

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України під час воєнного стану, окрім винятків, передбачених законом.
  • У перетині кордону можуть також відмовити особам під адміністративним наглядом, керівникам з податковим боргом понад 1 мільйон гривень, або тим, хто має неоплачені штрафи чи аліменти. І ще кільком категоріям громадян.

Під час дії воєнного стану чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Окрім винятків, передбачених законом.

Однак не лише військовозобов'язаних можуть не випустити з країни. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Виїзд за кордон жінок-поліцейських: можна чи ні

Кому ще заборонений перетин кордону

Згідно зі статтею 6 Закону "Про порядок виїзду з України й в'їзду в Україну громадян України", у перетині кордону можуть відмовити тим українцям, які:

  • перебувають під адміністративним наглядом Національної поліції;
  • обізнані з відомостями, які є державною таємницею;
  • є керівниками юридичних осіб або постійних представництв нерезидента, що не виконують податкові зобов'язання та мають податковий борг, який перевищує 1 мільйон гривень;
  • мають адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого частиною 7 статті 184 Кодексу України. В такому випадку тимчасово обмежується право на виїзд з України з дитиною строком на 1 рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків;
  • ухиляються від виконання зобов'язань, покладених на них судовим рішенням або рішенням інших органів. До прикладу, мають неоплачені штрафи чи заборгованість у сплаті аліментів за 4 місяці. 

Ці правила стосуються як чоловіків, так і жінок. 

Також без поважних причин з країни не можуть виїжджати жінки, які служать за контрактом та держслужбовиці.