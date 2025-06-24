Де у світі не діють українські права водія

Українське водійське посвідчення визнають понад 70 країн світу, які підписали Віденську конвенцію про дорожній рух 1968 року. Зокрема через це наші права діють у всіх країнах ЄС.

Але є країни, де звичайне українське посвідчення не діє – там потрібне міжнародне посвідчення водія. Про це пише 24 Канал.

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В які країни потрібно робити міжнародне посвідчення водія

США;

Канада;

Австралія;

Індія;

Єгипет;

Японія;

Китай;

Нова Зеландія;

Малайзія;

Південна Корея.

Також наше посвідчення не діє у: КНДР, Еритреї та на Сомалі.

Зверніть увагу! Для виїзду за кордон на машині потрібно оформити "Зелену карту", незалежно від того, куди ви їдете.

Як отримати міжнародне посвідчення водія

Оформити таке посвідчення можна у сервісних центрах МВС України. Його виготовляють всього впродовж 5 робочих днів.

Таке посвідчення дійсне 3 роки. Але якщо до цього часу перестануть бути дійсними українські права, то й МПВ втратить чинність.