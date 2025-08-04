Які продукти можна перевозити через кордон з Молдовою
- У Молдову заборонено провозити м'ясну та молочну продукцію, але дозволено їжу тривалого зберігання для особистого користування, таку як цукерки, шоколад, печиво, хліб, макаронні вироби, крупи, мед, готові страви без м'яса та молочних виробів.
- Дозволено провезти до 5 літрів пива та до 2 літрів вина; у випадку порушення правил, продукцію можуть конфіскувати, а порушника депортувати з забороною на в'їзд до Молдови до 5 років.
Молдова не входить до країн Євросоюзу, однак на її кордоні також діють суворі правила щодо ввезення деякої продукції. Певні продукти туди провозити не можна.
Слід пам'ятати, що в Молдову заборонено провозити м'ясну та молочну продукцію. Про це пише 24 Канал із посиланням на MDoffice.
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Які продукти можна везти у Молдову?
У Молдову можна провозити їжу тривалого зберігання для особистого користування. До прикладу, це можуть бути:
- цукерки,
- шоколад,
- печиво,
- хліб,
- макаронні вироби,
- крупи,
- мед,
- готові страви (без м'яса та молочних виробів).
Щодо алкоголю, то дозволено провезти до 5 літрів пива та до 2 літрів вина.
У випадку порушення правил, заборонену продукцію можуть конфіскувати. Якщо ж людину запідозрили у контрабанді, то прикордонники мають повне право ще й виписати штраф.
У серйозних випадках порушника можуть депортувати й видати заборону на в'їзд до Молдови терміном на 5 років.
Також нагадаємо, що від початку січня цього року Молдова змінила правила в'їзду. Громадяни України, які перетинають кордон на автівці, обов'язково повинні мати з собою чинні сертифікати технічного огляду транспортного засобу.