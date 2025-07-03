Міст через Тису закриватимуть: який пункт пропуску краще оминати

На кордоні з Румунією тимчасово призупинятимуть оформлення транспортних засобів. Перетнути кордон на автомобілі в цей період буде неможливо.

Обмеження почали діяти від сьогодні, 7 липня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.

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Обмеження руху транспорту на кордоні з Румунією

Прикордонники повідомили, що у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" тимчасово призупинять оформлення транспорту через. Причиною стали ремонтні роботи на цій ділянці.

Без обмежень працюватиме тільки пішохідне сполучення.

З 7 липня і попередньо по 3 вересня 2025 року тут проводитимуть ремонтні роботи – реконструкцію мосту через річку Тиса,

– повідомили в ДПСУ.

Цією ділянкою не можна буде проїхати у будні дні з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 15:00.

До цього часу та після міст працюватиме. Прикордонники закликали громадян врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.

Нагадаємо, що також зараз дуже довгі черги на кордоні із Польщею. На пункті пропуску "Шегині – Медика" тривають ремонтні роботи, через що виникають великі затримки.