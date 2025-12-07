Щоб не отримати штраф: які речі категорично заборонено вести у Румунію

Плануючи подорож до Румунії, важливо заздалегідь ознайомитися з митними правилами країни. Румунські служби мають низку обмежень і заборон щодо ввезення товарів, і їх недотримання може призвести до штрафів або конфіскації речей.

Які предмети не можна перевозити через кордон та на що варто звернути увагу мандрівникам – розкаже 24 Канал з посиланням на Trip My Dream.

Дивіться також Ніколи цього не робіть: за що прикордонники можуть відправити ваше авто "на яму"

Що не можна перевозити через кордон Румунії?

м'ясо та будь-які м'ясні вироби;

консерви на м'ясній основі (домашні й магазинні);

молоко і молочну продукцію;

ґрунт, насіння, саджанці, хвойну кору або бамбук;

диких тварин;

незареєстровані корми, ветеринарні препарати;

незадекларовану зброю і боєприпаси;

предмети історичної цінності;

порнографічні матеріали;

екстремістські матеріали;

товари піратського виробництва;

токсичні та хімічні речовини;

наркотичні та психотропні препарати.



Що не можна перевозити через кордон Румунії / Фото ДПСУ

Що можна ввозити, але з обмеженнями?

Особисті речі: одяг, техніка, речі для побуту – якщо це не на продаж і в межах "особистого користування".

Алкоголь і тютюн за суворими лімітами: наприклад, певний об’єм вина або пива, обмежену кількість сигарет/тютюну.

Що важливо пам'ятати?

Як пише Visit Ukraine, якщо ви перевозите предмети, які можуть підпадати під обмеження, краще задекларувати їх на митниці. Суворе ставлення до заборонених предметів: митники можуть вилучити товар, накласти штраф або відмовити у в’їзді. Перевіряйте детальні правила перед поїздкою – списки можуть змінюватися.

Які продукти категорично не можна везти в Польщу?

Раніше ми писали, що до Польщі заборонено ввозити:

м'ясо,

молочні продукти,

консерви та м'ясні жири, навіть у невеликих кількостях.

Деякі продукти, такі як сухофрукти, мед, крупи, макарони, цукерки та печиво без м'яса/молочних добавок, можна ввозити з обмеженнями.