У Європі не такі смачні й соковиті: чи можна перевозити яблука через кордон

У країнах ЄС проживають мільйони українців. Багато з них везуть із собою домашні фрукти та овочі, тому що вважають їх смачнішими за ті, які продаються у місцевих супермаркетах.

На територію Євросоюзу, зокрема у Польщу, їх можна провозити. Про це пише 24 Канал.

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Скільки яблук можна перевозити через кордон

Так, на територію ЄС дозволено ввозити фрукти, якщо вони призначені для особистого споживання і не перевищують розумну кількість. Тож яблука провозити можна.

Довідка. Загалом на одну особу можна провезти до 5 кілограмів різних фруктів чи овочів на одну особу.

Важливо зазначити, що ці правила стосуються лише особистого ввезення.

Якщо ви плануєте комерційне постачання яблук до країн ЄС, необхідно дотримуватися відповідних митних процедур, стандартів якості та фітосанітарних вимог, які включають отримання сертифікатів та дозволів.

Також зауважимо, що обмеження у 5 кілограмів стосується загальної ваги всіх фруктів та овочів, окрім картоплі – її заборонено провозити в будь-якій кількості.

Крім цього, існують обмеження на ввезення м’ясних та молочних продуктів.